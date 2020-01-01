Як поблизу Луцька творилася історія польського пивоваріння

Олександра Ходкевича. Його ім’я на Рівненщині, а особливо у містечку Млинів знають майже всі.



Про це



Олександр Ходкевич був представником литовського магнатського роду Ходкевичів гербу Костеша. Його батьками були генеральний староста жмудський Ян Микола Ходкевич (1738-1781) та Марія Людвіка Ржевуська (1744-1816), донька гетьмана великого коронного і краківського воєводи Вацлава Ржевуського та Анни Любомирської.



Олександр Ходкевич мав кілька резиденцій, проживав він і в Варшаві, проте більшу частину свого життя мешкав все ж у своєму млинівському маєтку на Волині, який, на щастя, зберігся до наших часів. В Млинові Ходкевич оселився після придушення польського повстання.



Саме тут він активно займався наукою. У 1806 р. саме Млинів став місцем, де Ходкевич збудував свою метеорологічну обсерваторію. Там він проводив різні досліди, писав наукові публікації.



Однією із тем, яку активно досліджував граф із Млинова, було пивоваріння. В 1811 році світ побачила книга Олександра Ходкевича. Він розповідав, як краще варити пиво, як будувати броварню. Пройшло двісті років, а книга досі є однією із найпопулярніших у Польщі. Кілька років тому вона була перевидана і сучасні броварі її дуже високо оцінили.



В Польщі в рекламі часто вказують, що напій зроблений за рецептом графа Ходкевича. Проте, в Україні ці рецепти недооцінені. Можливо колись в Млинові буде вироблятись пиво за рецептом графа Олександра Ходкевича.



Також в своїй книзі Ходкевич подає історію пива як напою. Пізніше його будуть цитувати інші дослідники.



Також Ходкевич в своїй книзі радив пивоварам поїхати до інших країн та перейняти досвід, зокрема, до Англії. Він закликав розвивати пивоваріння та казав, що воно може стати джерелом національного збагачення для регіону. До речі, у міжвоєнний період сусідня із Млинівщиною, Дубенщина була лідером по вирощуванню хмелю в Другій Речі Посполитій.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цікавий факт з історії пивоваріння пов’язаний із постаттю одного відомого волинянина. Його ім’я на Рівненщині, а особливо у містечку Млинів знають майже всі.Про це пишуть Хроніки Любарта.Олександр Ходкевич був представником литовського магнатського роду Ходкевичів гербу Костеша. Його батьками були генеральний староста жмудський(1738-1781) та(1744-1816), донька гетьмана великого коронного і краківського воєводитаОлександр Ходкевич мав кілька резиденцій, проживав він і в Варшаві, проте більшу частину свого життя мешкав все ж у своєму млинівському маєтку на Волині, який, на щастя, зберігся до наших часів. В Млинові Ходкевич оселився після придушення польського повстання.Саме тут він активно займався наукою. У 1806 р. саме Млинів став місцем, де Ходкевич збудував свою метеорологічну обсерваторію. Там він проводив різні досліди, писав наукові публікації.Однією із тем, яку активно досліджував граф із Млинова, було пивоваріння. В 1811 році світ побачила книга Олександра Ходкевича. Він розповідав, як краще варити пиво, як будувати броварню. Пройшло двісті років, а книга досі є однією із найпопулярніших у Польщі. Кілька років тому вона була перевидана і сучасні броварі її дуже високо оцінили.В Польщі в рекламі часто вказують, що напій зроблений за рецептом графа Ходкевича. Проте, в Україні ці рецепти недооцінені. Можливо колись в Млинові буде вироблятись пиво за рецептом графа Олександра Ходкевича.Також в своїй книзі Ходкевич подає історію пива як напою. Пізніше його будуть цитувати інші дослідники.Також Ходкевич в своїй книзі радив пивоварам поїхати до інших країн та перейняти досвід, зокрема, до Англії. Він закликав розвивати пивоваріння та казав, що воно може стати джерелом національного збагачення для регіону. До речі, у міжвоєнний період сусідня із Млинівщиною, Дубенщина була лідером по вирощуванню хмелю в Другій Речі Посполитій.

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