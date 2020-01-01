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Лікарі у Нововолинську просять не приходити на прийом із симптомами ГРВІ та при підозрі в себе COVID-19

Лікарі у Нововолинську просять не приходити на прийом із симптомами ГРВІ та при підозрі в себе COVID-19
Двері в амбулаторії Нововолинського центру ПМСД зачинені. Пацієнтам необхідно телефонувати в дзвінок, після чого вийде реєстратор, якому необхідно повідомити мету візиту. Однак, мешканців міста просять не приходити в лікарню з симптомами ГРВІ, якщо ви є в групі ризику захворіти на COVID-19.

Про це пише БУГ.

При підозрі в себе коронавірусу, за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, якщо ви повернулися з-за кордону або контактували з ймовірними хворими на COVID-19, телефонуйте сімейному лікарю або на гарячу лінію Нововолинського ЦПМД +380932579215.

Якщо відчуваєте гарячку, ускладнене дихання – викликайте “швидку”. Пам’ятайте, важливо повідомити медикам екстренної медичної допомоги про ваші контакти з особами, які могли захворіти на коронавірус чи мають встановлену підозру, або ви повернулися з-за кордону.

До відома пацієнтів на сторінці медзакладу в фейсбук надали мобільні телефони лікарів, для консультації з приводу підозри на коронавірусну інфекцію.

Сімейні лікарі:

Григор’єва Наталія Степанівна: 096-811-20-85
Ковальчук Галина Силівна: 097-136-12-12
Козюмич Мар’яна Володимирівна: 050-196-56-67
Корзонюк Людмила Василівна: 098-946-32-85
Корнейчук Валентина Андріївна: 096-576-25-90
Кравчук Надія Вікторівна: 097-606-47-85
Панасюк Інна Віталіївна: 067-132-72-90
Потапчук Ніна Іванівна: 097-968-36-01
Радійчук Людмила Миколаївна: 097-57-228-91
Савонік Неля Василівна: 098-518-37-64
Сєргєєва Тамара Іванівна: 096-352-28-65
Тиханська Тетяна Ярославівна: 096-400-48-26
Юрійчук Тамара Петрівна: 096-255-99-25
Яворська Тетяна Михайлівна: 050-134-06-49

Педіатри:

Бакіко Надія Миколаївна: 067-903-20-15
Борис Андрій Васильович: 067-708-59-25
Варга Олена Магомедівна: 096-887-01-55
Кальчук Алла Олександрівна: 097-545-66-72
Корець Світлана Олегівна: 067-491-93-49
М’якота Ірина Василівна: 050-546-78-24
Малесик Галина Іванівна: 096-388-78-88
Найдич Наталія Олександрівна: 067-104-03-47
Шевчук Тетяна Омелянівна: 097-387-44-28

Нагадуємо, можна також звертатись на номер гарячої лінії: 093-257-92-15

“У когось може скластися думка, що сімейний лікар, консультуючи пацієнтів в телефонному режимі, полегшує собі роботу. Але це зовсім не так. Даний захід застосовується для того, щоб:

– убезпезпечити, в першу чергу пацієнтів від інфікування після попереднього виклику;

– захистити сімейного лікаря від ризику інфекції;

– легше проводити постійний моніторинг перебігу захворювання;

– можливість більшого охоплення своїми консультаціями хворих;

– кращий захист найбільш вразливого контингенту хворих ( старші люди);

– в разі необхідності сімейний лікар може прийняти рішення про подальшу госпіталізацію.

Недоліки:

– в неповній мірі дає можливість оцінити фізичний та психологічний стан людини;

– неможливість проведення об’єктивного огляду та відсутність живого спілкування.

Тому на сьогоднішній день застосовується такий спосіб спостереження за хворими на ГРВІ , коронавірус та ін”, – повідомляють в центрі ПМСД.

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Теги: нововолинськ, лікарі, коронавірус
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