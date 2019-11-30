ТОП-10 продуктів для сніданку, які зміцнюють імунітет





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Яйця славляться найбільш збалансованим поєднанням поживних речовин, мікроелементів, вітамінів і амінокислот. У них міститься селен і лютеїн – відомі потужні антиоксиданти, вітамін E, що відповідає за роботу кровоносних судин і серця, велике значення відіграє і вітамін А, що зміцнює імунітет. Єдина важлива умова – не перестаратися з їх вживанням.



У першому прийомі їжі неодмінно повинні бути і кисломолочні продукти, що пояснюється вмістом в мікроорганізмів, що володіють пробіотичною дією і здатні підтримувати мікрофлору кишечника. Порекомендували медики і арахісове масло на сніданок, адже це джерело тих же вітамінів А і Е, що надають імуностимулюючу і протизапальну дію. Вівсяна каша грає не меншу роль в посиленні захисних сил для організму, як і лляне насіння, яким можна посипати страви.



У сніданок варто включити і банани, багаті калієм, клітковиною, магнієм та іншими необхідними поживними речовинами, тільки для запобігання різкого стрибка рівня цукру в крові важливо поєднувати їх правильно, наприклад, з натуральним йогуртом, кашами. У цьому ж списку горіхи, не тільки втамовують голод, але і допомагають впоратися з депресією.



Для підвищення захисних сил організму особливо гарні кедрові, волоські горіхи, мигдаль, фундук. Серед інших рекомендованих продуктів полуниця, кавун, ківі, які не менш корисні, ніж перераховані вище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі з Медичного центру Health Line перерахували 10 продуктів, які слід їсти на сніданок для зміцнення імунітету, що особливо важливо на тлі спалаху коронавірусу в усьому світі. Однією з рекомендацій є вживання яєць.Про це пише Ukrhealth.Яйця славляться найбільш збалансованим поєднанням поживних речовин, мікроелементів, вітамінів і амінокислот. У них міститься селен і лютеїн – відомі потужні антиоксиданти, вітамін E, що відповідає за роботу кровоносних судин і серця, велике значення відіграє і вітамін А, що зміцнює імунітет. Єдина важлива умова – не перестаратися з їх вживанням.У першому прийомі їжі неодмінно повинні бути і кисломолочні продукти, що пояснюється вмістом в мікроорганізмів, що володіють пробіотичною дією і здатні підтримувати мікрофлору кишечника. Порекомендували медики і арахісове масло на сніданок, адже це джерело тих же вітамінів А і Е, що надають імуностимулюючу і протизапальну дію. Вівсяна каша грає не меншу роль в посиленні захисних сил для організму, як і лляне насіння, яким можна посипати страви.У сніданок варто включити і банани, багаті калієм, клітковиною, магнієм та іншими необхідними поживними речовинами, тільки для запобігання різкого стрибка рівня цукру в крові важливо поєднувати їх правильно, наприклад, з натуральним йогуртом, кашами. У цьому ж списку горіхи, не тільки втамовують голод, але і допомагають впоратися з депресією.Для підвищення захисних сил організму особливо гарні кедрові, волоські горіхи, мигдаль, фундук. Серед інших рекомендованих продуктів полуниця, кавун, ківі, які не менш корисні, ніж перераховані вище.

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