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ТОП-10 продуктів для сніданку, які зміцнюють імунітет

ТОП-10 продуктів для сніданку, які зміцнюють імунітет
Лікарі з Медичного центру Health Line перерахували 10 продуктів, які слід їсти на сніданок для зміцнення імунітету, що особливо важливо на тлі спалаху коронавірусу в усьому світі. Однією з рекомендацій є вживання яєць.

Про це пише Ukrhealth.

Яйця славляться найбільш збалансованим поєднанням поживних речовин, мікроелементів, вітамінів і амінокислот. У них міститься селен і лютеїн – відомі потужні антиоксиданти, вітамін E, що відповідає за роботу кровоносних судин і серця, велике значення відіграє і вітамін А, що зміцнює імунітет. Єдина важлива умова – не перестаратися з їх вживанням.

У першому прийомі їжі неодмінно повинні бути і кисломолочні продукти, що пояснюється вмістом в мікроорганізмів, що володіють пробіотичною дією і здатні підтримувати мікрофлору кишечника. Порекомендували медики і арахісове масло на сніданок, адже це джерело тих же вітамінів А і Е, що надають імуностимулюючу і протизапальну дію. Вівсяна каша грає не меншу роль в посиленні захисних сил для організму, як і лляне насіння, яким можна посипати страви.

У сніданок варто включити і банани, багаті калієм, клітковиною, магнієм та іншими необхідними поживними речовинами, тільки для запобігання різкого стрибка рівня цукру в крові важливо поєднувати їх правильно, наприклад, з натуральним йогуртом, кашами. У цьому ж списку горіхи, не тільки втамовують голод, але і допомагають впоратися з депресією.

Для підвищення захисних сил організму особливо гарні кедрові, волоські горіхи, мигдаль, фундук. Серед інших рекомендованих продуктів полуниця, кавун, ківі, які не менш корисні, ніж перераховані вище.

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Теги: сніданок, їжа, продукти, яйця
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