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В Україні спростили отримання допомоги по безробіттю

В Україні спростили отримання допомоги по безробіттю
Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Про це інформує прем'єр Денис Шмигаль, - пише Українська правда.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - зазначає міністр.

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Теги: безробітні, допомога, виплати
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