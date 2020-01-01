Юні театрали з Луцька записали на відео найдовшу українську скоромовку
Сьогодні, 08:57
Учні театральної майстерні «ДогориДриґом» записали відео найдовшої української скоромовки та кинули виклик іншим луцьким студіям.
Про це повідомляє театр-студія «ГаРмИдЕр».
«Під час карантину ми не нудьгуємо і проводимо час із користю, займаючись удома! Студійці записали відео НАЙДОВШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СКОРОМОВКИ! А тепер ми запускаємо челендж: записати відео цієї скоромовки у будь-який спосіб і поставити хештег #найдовшаскоромовкачелендж» — повідомили у дописі на своїй сторінці у фейсбук театрали із «ДогориДриґом».
Челендж прийняли та запустили хвилю в інші міста «Бешкетники» і «Творча студія Наталі Журавльової»!
Таким чином до веселої та корисної справи, аби не сумувати у час карантину, долучається все більше юних акторів. Ініціатори очікують хвилю по всій Україні. А вже зараз педагоги «ДогориДриґом» готують новий соціальний проєкт «Притча дня».
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Про це повідомляє театр-студія «ГаРмИдЕр».
«Під час карантину ми не нудьгуємо і проводимо час із користю, займаючись удома! Студійці записали відео НАЙДОВШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СКОРОМОВКИ! А тепер ми запускаємо челендж: записати відео цієї скоромовки у будь-який спосіб і поставити хештег #найдовшаскоромовкачелендж» — повідомили у дописі на своїй сторінці у фейсбук театрали із «ДогориДриґом».
Челендж прийняли та запустили хвилю в інші міста «Бешкетники» і «Творча студія Наталі Журавльової»!
Таким чином до веселої та корисної справи, аби не сумувати у час карантину, долучається все більше юних акторів. Ініціатори очікують хвилю по всій Україні. А вже зараз педагоги «ДогориДриґом» готують новий соціальний проєкт «Притча дня».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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