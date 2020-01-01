Волинян просять підтримати доньку волинського бійця, який загинув у аварії

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.1 квітня сьомий день народження святкуватимеіз Любомльського району. Вона є донькою. 23-річний військовослужбовець 51-ї бригади загинув у ДТП. Чоловік був опорою для своєї сім’ї. Його батьки розлучилися і він підтримував свою маму та сестру, яка овдовіла і виховувала сина. Мама дівчинки Олена розповідає, що Владислава є маленькою копією свого тата як зовнішньо, так і внутрішньо. Дівчинці було лише два рочки коли батько загинув і вона його погано пам’ятає. Дівчинка пригортає до себе татусеві фотографії, цілує їх і вірить, що татусь оберігає їх із мамою від усього лихого та щовечора запалює для них зірочки на небі.Маленька красунечка ходить в перший клас, гарно навчається і дуже старається. Вона дуже активна, любить танцювати та малювати, вчиться самостійно бісероплетінню.Дівчинка колекціонує іграшки із кіндерів, конструктори "LEGO Friends" та любить збирати пазли. Влада полюбляє читати різні історії та обожнює мультики, захоплюючись головними героїнями та відеоролики про іграшки LOL, а ще слухати пісні улюбленої, запальної співачки Олі Полякової. Дівчинка також любить тварин, вдома доглядає за кицьокою Сонею та собаками Гонщиком та Бімом. Владочка дуже мріє навчитись грати на музичних інструментах, особливо заворожує скрипка, але поки що немає змоги, так як проживає в селі.Владочка в майбутньому бачить себе ветеренаром, так як вона дуже любить тварин і мріє їм всіляко допомагати та лікувати, мріє мати свою власну ветеренарну клініку.У дівчинки є проблеми зі ступнями і вона потребує масажі та ортопедичного взуття. Владка із мамою живе у дідуся, бабусі та прабабусі. Вони дуже люблять свою онучку. Дитина часто буває у своїх бабусі та тітки по татовій лінії, вона обожнює своїх двоюрідних братиків Сашка та Ростика та Дениса.Владислава не мала змоги відпочивати у таборах чи побувати за кордоном, але мріє про це. Дівчинка любить свою Батьківщину і розуміє, що її потрібно цінувати та захищати, як це робив її татусь.Зробити сюрприз для дитини може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.ОЩАДБАНК 5167 4901 5068 0644 – Олена Сорока.ВЛАДИСЛАВА СОРОКА – 7 років (01.04.2013). Любомльський р-н. Зріст: 134; Розмір взуття: 31.