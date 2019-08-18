Уродженка Ковеля залишила «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
Уродженка Ковеля Тамара Балюк, яка на етапі нокаутів у проєкті «Голос Країни» на телеканалі 1+1, виконала пісню "Stop" – Sam Brown, не змогла пройти далі.
Вихованка тренера Дана Балана, на жаль, не потрапила до головної його четвірки вокалістів, які продовжать свою боротьбу в прямих ефірах з іншими конкурсантами, повідомляє "Про Ковель".
Нагадаємо, що в останній день на етапі сліпих прослуховувань до Тамари Балюк повернулися всі чотири судді проєкту, однак вона обрала того, хто першим зміг так високо оцінити її вокальний талант, - Dan Balan.
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Вихованка тренера Дана Балана, на жаль, не потрапила до головної його четвірки вокалістів, які продовжать свою боротьбу в прямих ефірах з іншими конкурсантами, повідомляє "Про Ковель".
Нагадаємо, що в останній день на етапі сліпих прослуховувань до Тамари Балюк повернулися всі чотири судді проєкту, однак вона обрала того, хто першим зміг так високо оцінити її вокальний талант, - Dan Balan.
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