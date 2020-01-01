Відомий піцайоло з Волині розповів, як живуть італійці і працює бізнес під час епідемії коронавірусу









Андрій Злотко родом з Іваничів Волинської області. 18 років тому, одразу після школи, приїхав в Італію на заробітки, а через десять - відкрив першу власну піцерію в історичному центрі Риму. Став чемпіоном Італії з піци, одружився на українці, разом вони виховують двох синів, відкрили в Римі три піцерії і по одній - у Львові та Києві.



Зараз родина і бізнес Андрія переживають непрості часи, разом з усією Італією. Дружина мама і діти третій тиждень - в самоізоляції, він - єдиний виходить з дому: закупити харчі для ресторану і перевірити хід справ. Каже – піца зараз продається непогано і є шанс, що таки не доведеться звільняти працівників.



А от від новин з України він трохи у шоці.



- Андрію, я щойно з магазину і уявляєте – люди досі скуповують туалетний папір, сіль, гречку. У вас з цим як – скуповують папір і пасту?



- Одразу після того, як оголосили ізоляцію, люди хлинули в супермаркети і ті виявились не готові, але наступного дня товарів довезли і зараз дефіциту нема. То просто в супермаркетах дотримуються черг, запускають по 10-20 людей, в залежності від розміру магазину, черга шикується в з дистанцією півтора метри і хтось це фотографує, викладає в соцмережі, мовляв, в Римі – продуктова паніка.



Головне, що в нас не спекулювали на цінах і ціни навпаки попадали, тому що продукти є, попиту нема, ресторани закриті. Наприклад, моцарела стала дешевше.



- І маски та антисептики є в аптеках?



- Маски люди в паніці розібрали, але їх довозять і якщо в аптеці нема, то повідомляють, коли привезуть. Дехто думав, що дуже хитрий і підняв ціни, але таких дуже швидко прикривали, тому що люди теж не дурні, вдесятеро дорожче купувати.



Мені, після того як дав інтерв’ю минулого тижня на цю тему, з України стали писати, хотіли продати маски по 5 євро. Я кажу: ти нормальний? По-перше кордони закриті, а по друге – не можна на такій ситуації наживатися.



Маску можна і самим зробити, в домашніх умовах. Ми – люди з села, додумаємося до всього, так що все буде добре.



- Як ваш бізнес зараз – працюєте на доставку?



- Так, один з трьох римських ресторанів я закрив на карантин, два лишилося. Працюємо, всі співробітники в масках, в рукавицях, дистанцію тримають, намагаються навіть не торкатися одне одного. Покупців, звісно, не пускаємо, навіть якщо приходять.



У Львові ресторан працює на доставку, а київську точку ми геть закрили, будемо ресторан відкривати, коли перечекаємо карантин. А взагалі в кінці цього тижня мало бути відкриття, все було готово вже.



- Мабуть, тепер італійці ще частіше замовляють піцу



- Піца з доставкою увесь час була популярна, тим паче, що зараз багато ресторанів закрито. Так, роботи трошки є, але не так багато як ми думали.



- Справами зараз з дому керуєте чи як раніше, готуєте піцу разом зі своїми працівниками?



- Зараз тільки я з хати виходжу, на роботу, закуповую харчі в ресторани, діти з жінкою вдома сидять. Я як повертаюся, малі одразу налітають на мене, всього обприскують. Одразу – на балкон, одяг – у пралку, сам – у душ, і вже тільки потім можна спілкуватися з родиною.



- Як на роботу ваші працівники добираються – громадським транспортом?



- Ні, тут всі на машинах. Якщо зупиняє для перевірки поліція, вони пред’являють сертифікат, підписаний мною, що їдуть з дому на роботу, чи з роботи додому. Тому що в нас людям можна виходити по харчі, чи на роботу, чи в аптеку, не можна просто так гуляти.



- Навіть собаку не можна в туалет вивести, такі жорсткі правила?



- Та собаку можна. В нас навіть ходив був прикол на фейсбуці, що собака господарям каже, мовляв, знов гуляти? Та скільки ж можна, я вже сходив в туалет.



Були й такі фейки, що в нас тут здають собаку в оренду, щоб людина могла вийти, прогулятися.



- А в Іспанії, читали, чоловік вигулював іграшкового песика. В людей вже дах їде від цього сидіння вдома.



- То таке є, але треба і розуміти всю серйозність ситуації. Он в нас позакривали парки, стрічкою огородили, щоб ніхто не гуляв, так люди через неї переступали і проходили. Тепер поставили паркан і ніхто не гуляє.



Люди мають дотримуватися карантину, Китай дотримувався повністю і через це вони вийшли з цієї ситуації.



- Ну тобто певний брак дисципліни є і в Італії



- Є таке, але дуже невеликий відсоток і їх штрафують, 206 євро за порушення карантину і позбавлення волі, за порушення самоізоляції, якщо ти хворий. Один хлопець вийшов заражений на двір, то йому тепер дадуть 12 років. Бо він знав, що заражений і пішов у супермаркет закуплятися.



- А поліція може зупинити і перевірити документи?



- Так, можуть підійти, спитати, мовляв чого ходиш? Машину можуть зупинити. Ну, треба дотримуватись правил, інакше ми не вийдемо з того всього.



Людям в Україні це треба також вже трошки розуміти і розуміти свою відповідальність одне перед одним. От наші заробітчани почали тікати додому, бо думали, що вони зараз поїдуть по селах і там будуть у безпеці. Навпаки, якщо цю заразу по селах рознести, то я не знаю як наша (українська, - ред.) медицина впорається і хто там людям допоможе.



В нас з дружиною теж була спочатку думка повернутися в Іваничі, бо ніякий мікроб туди не доїде, в ті Іваничі, воно далеко між містами. Але моїй бабі – 80 років, ну куди я поїду? І ми вирішили лишитися тут, доки все це не пройде. Ще півроку мінімум.



- Думаєте, ще півроку буде карантин?



- Залежатиме від людей, наскільки вони до цього серйозно поставляться, якщо серйозно, то можемо обійтися і двома місяцями, якщо ні, то може і до осені.



- В Україні багатьох робітників відправили в неоплачувану відпустку чи звільнили до завершення карантину. В Італії теж так? Їм якось допомагає влада?



- У нас (в Італії, - ред.) ухвалили закон, що на ці два місяці можна звільняти без причин, якщо мало роботи і не витягуєш. Підприємства звільняють від податків, допомагають з орендою. Тим в кого дитина вдома, але мусять працювати (аптекарі, медики, продавці, тощо), видають гроші на бейбі-сіттера.



Податкові канікули у нас виглядають так, що цього місяця не платиться податок, але він платиться потім. Тобто не скасували податки, але відтермінували. А з іншого боку, як уряд може їх скасувати, це ж мільйони платників. Закінчиться карантин, будуть знову працювати. Не треба тільки на державу покладатися.



- А тим, кого звільнили, якусь допомогу дають від держави?



- Я думаю, що мають, на біржі праці. Але точно не знаю.



- Як люди у вас рятуються від депресії в самоізоляції?



- Все закрито, в кафе сходити не можна, лишилися супермаркети, аптеки, доставка. Люди сидять вдома, виходять на балкони, співають. Люди почали спілкуватися між собою, мені здається, навіть стали якось менш агресивні.



- А ви, значить, спортом займаєтеся?





- (Сміється) Та є таке. Загалом хочу сказати, що карантин зближує людей, в мене діти навіть перестали між собою сваритися. Старші починають розуміють, що треба не нехтувати здоров’ям, що треба одне одному допомагати. Лихо зближує.



Ми вже разом родиною стільки раз обідали і вечеряли, скільки за увесь попередній рік не було.



Є і позитивні моменти в цьому карантині, повітря стало набагато чистішим, адже машин їздить менше, рибки почали плавати в каналах, вода дзеркальна. Природа очищується.



- Що за італійськими правилами треба робити, якщо тобі зле і є підозра, що це може бути коронавірус?



- Кажуть не їхати самому, за будь-якої підозри приїдуть до тебе додому і зроблять аналіз. Це безкоштовно. Тут крута медицина, якщо ти потрапляєш у лікарню, (от наприклад в мене було ДТП), то тебе візьмуть поламаного і з лікарні випишуть вже нормального. І ти за то не платиш, якщо тебе швидка привезла, то все тобі безкоштовно.



- А то правда, що італійські лікарі зараз лікують переважно молодих, а старих відмовляються, бо всіх не встигають?



- Просто не вистачає дихальних апаратів на всіх і лікарі дивляться, в кого ще є шанс, в кого немає. Тому так.



- На вашу думку, чому коронавірус так розійшовся саме в Італії? Померлих вже більше ніж в Китаї. То влада винна, чи люди довгий час не ставилися до цього серйозно?



- Владу тут не так вже дуже і критикують. В Італії - найбільше в Європі старих і тому в нас зараз дуже висока смертність. А розійшовся вірус через халатність, бо коли в Мілані все це почалося, люди сіли в поїзди і поїхали додому і отак попривозили, ще не знаючи, що вони інфіковані. Чув історію нещодавно – 40-річний чоловік заразився, не знав, що він заражений і прийшов додому до літнього батька. Потім їм обом стало зле, госпіталізували і син навіть не одразу взнав, що батько помер. Людина може бути переносником вірусу і навіть не відчувати, але заразити більш слабких.



- Що би ви порадили тим українцям, які зараз легковажно ставляться до карантину, ходять без масок, гуляють в парках?



- Ну от знову ж таки – людина може бути переносником вірусу і навіть цього не відчувати, але наражати на небезпеку інших. Мені шкода, що люди того не розуміють, ходять по пікніках, сприймають це як канікули. Якщо всі зараз будуть порушувати карантин і жити як жили, я боюся, що в Україні може бути ще й гірше ніж в нас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Андрій Злотко – власник мережі піцерій в Римі, Львові та Києві, один з трьох своїх тамтешніх ресторанів закрив на карантин, а решта працює виключно на доставку. Родина Андрія вже два тижні в самоізоляції, він єдиний виходить з дому на роботу, дотримується усіх карантинних заходів і закликає українців не ставитися до коронавірусу легковажно. Depo.ua Андрій розповів, як ставляться до карантину італійці, чому, на його думку, коронавірус так розійшовся саме в цій країні, що відбувається з італійським бізнесом і коли епідемія закінчиться, якщо всі ми зможемо певний час бути сумлінними.Андрій Злотко родом з Іваничів Волинської області. 18 років тому, одразу після школи, приїхав в Італію на заробітки, а через десять - відкрив першу власну піцерію в історичному центрі Риму. Став чемпіоном Італії з піци, одружився на українці, разом вони виховують двох синів, відкрили в Римі три піцерії і по одній - у Львові та Києві.Зараз родина і бізнес Андрія переживають непрості часи, разом з усією Італією. Дружина мама і діти третій тиждень - в самоізоляції, він - єдиний виходить з дому: закупити харчі для ресторану і перевірити хід справ. Каже – піца зараз продається непогано і є шанс, що таки не доведеться звільняти працівників.А от від новин з України він трохи у шоці.- Одразу після того, як оголосили ізоляцію, люди хлинули в супермаркети і ті виявились не готові, але наступного дня товарів довезли і зараз дефіциту нема. То просто в супермаркетах дотримуються черг, запускають по 10-20 людей, в залежності від розміру магазину, черга шикується в з дистанцією півтора метри і хтось це фотографує, викладає в соцмережі, мовляв, в Римі – продуктова паніка.Головне, що в нас не спекулювали на цінах і ціни навпаки попадали, тому що продукти є, попиту нема, ресторани закриті. Наприклад, моцарела стала дешевше.- Маски люди в паніці розібрали, але їх довозять і якщо в аптеці нема, то повідомляють, коли привезуть. Дехто думав, що дуже хитрий і підняв ціни, але таких дуже швидко прикривали, тому що люди теж не дурні, вдесятеро дорожче купувати.Мені, після того як дав інтерв’ю минулого тижня на цю тему, з України стали писати, хотіли продати маски по 5 євро. Я кажу: ти нормальний? По-перше кордони закриті, а по друге – не можна на такій ситуації наживатися.Маску можна і самим зробити, в домашніх умовах. Ми – люди з села, додумаємося до всього, так що все буде добре.- Так, один з трьох римських ресторанів я закрив на карантин, два лишилося. Працюємо, всі співробітники в масках, в рукавицях, дистанцію тримають, намагаються навіть не торкатися одне одного. Покупців, звісно, не пускаємо, навіть якщо приходять.У Львові ресторан працює на доставку, а київську точку ми геть закрили, будемо ресторан відкривати, коли перечекаємо карантин. А взагалі в кінці цього тижня мало бути відкриття, все було готово вже.- Піца з доставкою увесь час була популярна, тим паче, що зараз багато ресторанів закрито. Так, роботи трошки є, але не так багато як ми думали.- Зараз тільки я з хати виходжу, на роботу, закуповую харчі в ресторани, діти з жінкою вдома сидять. Я як повертаюся, малі одразу налітають на мене, всього обприскують. Одразу – на балкон, одяг – у пралку, сам – у душ, і вже тільки потім можна спілкуватися з родиною.- Ні, тут всі на машинах. Якщо зупиняє для перевірки поліція, вони пред’являють сертифікат, підписаний мною, що їдуть з дому на роботу, чи з роботи додому. Тому що в нас людям можна виходити по харчі, чи на роботу, чи в аптеку, не можна просто так гуляти.- Та собаку можна. В нас навіть ходив був прикол на фейсбуці, що собака господарям каже, мовляв, знов гуляти? Та скільки ж можна, я вже сходив в туалет.Були й такі фейки, що в нас тут здають собаку в оренду, щоб людина могла вийти, прогулятися.- То таке є, але треба і розуміти всю серйозність ситуації. Он в нас позакривали парки, стрічкою огородили, щоб ніхто не гуляв, так люди через неї переступали і проходили. Тепер поставили паркан і ніхто не гуляє.Люди мають дотримуватися карантину, Китай дотримувався повністю і через це вони вийшли з цієї ситуації.- Є таке, але дуже невеликий відсоток і їх штрафують, 206 євро за порушення карантину і позбавлення волі, за порушення самоізоляції, якщо ти хворий. Один хлопець вийшов заражений на двір, то йому тепер дадуть 12 років. Бо він знав, що заражений і пішов у супермаркет закуплятися.- Так, можуть підійти, спитати, мовляв чого ходиш? Машину можуть зупинити. Ну, треба дотримуватись правил, інакше ми не вийдемо з того всього.Людям в Україні це треба також вже трошки розуміти і розуміти свою відповідальність одне перед одним. От наші заробітчани почали тікати додому, бо думали, що вони зараз поїдуть по селах і там будуть у безпеці. Навпаки, якщо цю заразу по селах рознести, то я не знаю як наша (українська, - ред.) медицина впорається і хто там людям допоможе.В нас з дружиною теж була спочатку думка повернутися в Іваничі, бо ніякий мікроб туди не доїде, в ті Іваничі, воно далеко між містами. Але моїй бабі – 80 років, ну куди я поїду? І ми вирішили лишитися тут, доки все це не пройде. Ще півроку мінімум.- Залежатиме від людей, наскільки вони до цього серйозно поставляться, якщо серйозно, то можемо обійтися і двома місяцями, якщо ні, то може і до осені.- У нас (в Італії, - ред.) ухвалили закон, що на ці два місяці можна звільняти без причин, якщо мало роботи і не витягуєш. Підприємства звільняють від податків, допомагають з орендою. Тим в кого дитина вдома, але мусять працювати (аптекарі, медики, продавці, тощо), видають гроші на бейбі-сіттера.Податкові канікули у нас виглядають так, що цього місяця не платиться податок, але він платиться потім. Тобто не скасували податки, але відтермінували. А з іншого боку, як уряд може їх скасувати, це ж мільйони платників. Закінчиться карантин, будуть знову працювати. Не треба тільки на державу покладатися.- Я думаю, що мають, на біржі праці. Але точно не знаю.- Все закрито, в кафе сходити не можна, лишилися супермаркети, аптеки, доставка. Люди сидять вдома, виходять на балкони, співають. Люди почали спілкуватися між собою, мені здається, навіть стали якось менш агресивні.- (Сміється) Та є таке. Загалом хочу сказати, що карантин зближує людей, в мене діти навіть перестали між собою сваритися. Старші починають розуміють, що треба не нехтувати здоров’ям, що треба одне одному допомагати. Лихо зближує.Ми вже разом родиною стільки раз обідали і вечеряли, скільки за увесь попередній рік не було.Є і позитивні моменти в цьому карантині, повітря стало набагато чистішим, адже машин їздить менше, рибки почали плавати в каналах, вода дзеркальна. Природа очищується.- Кажуть не їхати самому, за будь-якої підозри приїдуть до тебе додому і зроблять аналіз. Це безкоштовно. Тут крута медицина, якщо ти потрапляєш у лікарню, (от наприклад в мене було ДТП), то тебе візьмуть поламаного і з лікарні випишуть вже нормального. І ти за то не платиш, якщо тебе швидка привезла, то все тобі безкоштовно.- Просто не вистачає дихальних апаратів на всіх і лікарі дивляться, в кого ще є шанс, в кого немає. Тому так.- Владу тут не так вже дуже і критикують. В Італії - найбільше в Європі старих і тому в нас зараз дуже висока смертність. А розійшовся вірус через халатність, бо коли в Мілані все це почалося, люди сіли в поїзди і поїхали додому і отак попривозили, ще не знаючи, що вони інфіковані. Чув історію нещодавно – 40-річний чоловік заразився, не знав, що він заражений і прийшов додому до літнього батька. Потім їм обом стало зле, госпіталізували і син навіть не одразу взнав, що батько помер. Людина може бути переносником вірусу і навіть не відчувати, але заразити більш слабких.- Ну от знову ж таки – людина може бути переносником вірусу і навіть цього не відчувати, але наражати на небезпеку інших. Мені шкода, що люди того не розуміють, ходять по пікніках, сприймають це як канікули. Якщо всі зараз будуть порушувати карантин і жити як жили, я боюся, що в Україні може бути ще й гірше ніж в нас.

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