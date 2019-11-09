Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
Рибалки Любомльщини, які входять до складу районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, працюють над зарибненням водойм району.
Про це інформує Кордон.
Нещодавно корисну справу активісти зробили у Бірках, де просто посеред села є невеличке озерце Маківка. Сюди активіста запустили 45 кілограмів мальків коропа і 5 — товстолоба.
Поповнилася риб’яча «родина» і у ставку біля міського стадіону «Колос»: сюди випустили 80 кілограмів однорічок коропа, білого амура, товстолоба і карася.
Ще пів центнера окультуреного карася рибалки вкинули у ставки у міському парку ім. Саманти Сміт та біля колишнього маслозаводу.
Окрім того, надалі ініціатори та учасники зарибнення пильнуватимуть, щоб на озерах не орудували браконьєри, а також старатимуться згуртувати довкола корисних справ якомога більшу кількість любителів риболовлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Кордон.
Нещодавно корисну справу активісти зробили у Бірках, де просто посеред села є невеличке озерце Маківка. Сюди активіста запустили 45 кілограмів мальків коропа і 5 — товстолоба.
Поповнилася риб’яча «родина» і у ставку біля міського стадіону «Колос»: сюди випустили 80 кілограмів однорічок коропа, білого амура, товстолоба і карася.
Ще пів центнера окультуреного карася рибалки вкинули у ставки у міському парку ім. Саманти Сміт та біля колишнього маслозаводу.
Окрім того, надалі ініціатори та учасники зарибнення пильнуватимуть, щоб на озерах не орудували браконьєри, а також старатимуться згуртувати довкола корисних справ якомога більшу кількість любителів риболовлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 10:52
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:45
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Сьогодні, 10:16
Медіа