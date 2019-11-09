Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби





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Нещодавно корисну справу активісти зробили у Бірках, де просто посеред села є невеличке озерце Маківка. Сюди активіста запустили 45 кілограмів мальків коропа і 5 — товстолоба.



Поповнилася риб’яча «родина» і у ставку біля міського стадіону «Колос»: сюди випустили 80 кілограмів однорічок коропа, білого амура, товстолоба і карася.



Ще пів центнера окультуреного карася рибалки вкинули у ставки у міському парку ім. Саманти Сміт та біля колишнього маслозаводу.



Окрім того, надалі ініціатори та учасники зарибнення пильнуватимуть, щоб на озерах не орудували браконьєри, а також старатимуться згуртувати довкола корисних справ якомога більшу кількість любителів риболовлі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рибалки Любомльщини, які входять до складу районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, працюють над зарибненням водойм району.Про це інформує Кордон Нещодавно корисну справу активісти зробили у Бірках, де просто посеред села є невеличке озерце Маківка. Сюди активіста запустили 45 кілограмів мальків коропа і 5 — товстолоба.Поповнилася риб’яча «родина» і у ставку біля міського стадіону «Колос»: сюди випустили 80 кілограмів однорічок коропа, білого амура, товстолоба і карася.Ще пів центнера окультуреного карася рибалки вкинули у ставки у міському парку ім. Саманти Сміт та біля колишнього маслозаводу.Окрім того, надалі ініціатори та учасники зарибнення пильнуватимуть, щоб на озерах не орудували браконьєри, а також старатимуться згуртувати довкола корисних справ якомога більшу кількість любителів риболовлі.

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