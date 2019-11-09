вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби

Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Рибалки Любомльщини, які входять до складу районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, працюють над зарибненням водойм району.

Про це інформує Кордон.

Нещодавно корисну справу активісти зробили у Бірках, де просто посеред села є невеличке озерце Маківка. Сюди активіста запустили 45 кілограмів мальків коропа і 5 — товстолоба.

Поповнилася риб’яча «родина» і у ставку біля міського стадіону «Колос»: сюди випустили 80 кілограмів однорічок коропа, білого амура, товстолоба і карася.

Ще пів центнера окультуреного карася рибалки вкинули у ставки у міському парку ім. Саманти Сміт та біля колишнього маслозаводу.

Окрім того, надалі ініціатори та учасники зарибнення пильнуватимуть, щоб на озерах не орудували браконьєри, а також старатимуться згуртувати довкола корисних справ якомога більшу кількість любителів риболовлі.
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, риболовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 10:52
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:45
З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру Волинянин упіймав чималу щуку в Стиру
09 листопад, 2019, 18:18
Що клює та на що ловити: розповіли про особливості осінньої риболовлі Що клює та на що ловити: розповіли про особливості осінньої риболовлі
19 жовтень, 2019, 16:40
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
03 серпень, 2019, 19:21
Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля Голова Луцької РДА розповів, що таке «м’ясна» риболовля
14 липень, 2019, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 10:52
 0
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
 0
Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:45
 0
З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
 0
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8