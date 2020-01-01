Підтвердили 480 випадків коронавірусу в Україні

В Україні зафіксували 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 23 випадки;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;▪️Донецька область — 6 випадків;▪️Житомирська область — 5 випадків;▪️Закарпатська область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 11 випадків;▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;▪️Кіровоградська область — 4 випадки;▪️м. Київ — 102 випадки;▪️Київська область — 49 випадків;▪️Львівська область — 6 випадків;▪️Луганська область — 2 випадки;▪️Одеська область — 8 випадків;▪️Полтавська область — 1 випадок;▪️Рівненська область — 11 випадків;▪️Сумська область — 9 випадків;▪️Тернопільська область — 60 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Хмельницька область — 2 випадки;▪️Чернівецька область — 75 випадків;▪️Черкаська область — 50 випадків;▪️Чернігівська область — 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.