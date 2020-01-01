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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Підтвердили 480 випадків коронавірусу в Україні

Підтвердили 480 випадків коронавірусу в Україні
В Україні зафіксували 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 23 випадки;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 8 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 11 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 41 випадок;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 102 випадки;
▪️Київська область — 49 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 8 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 11 випадків;
▪️Сумська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 60 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 2 випадки;
▪️Чернівецька область — 75 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавырус, статитиска
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