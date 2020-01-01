З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області





Про це інформує ОДА.



Тож станом на 10.00 30 березня 2020 року у Волинській області залишається 2 зареєстрованих випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.



Лабораторні дослідження на виявлення коронавірусної інфекції проводять вже на місці, у Волинській області.



Зокрема, зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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