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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області

З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.

Про це інформує ОДА.

Тож станом на 10.00 30 березня 2020 року у Волинській області залишається 2 зареєстрованих випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.

Лабораторні дослідження на виявлення коронавірусної інфекції проводять вже на місці, у Волинській області.

Зокрема, зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Теги: коронавірус, аналізи, Волинь
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Коментарі 1
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Аналізи проводять в області, а результати оголошують ніби вони з Києва прийшли :) Україна... (((
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