З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.
Про це інформує ОДА.
Тож станом на 10.00 30 березня 2020 року у Волинській області залишається 2 зареєстрованих випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.
Лабораторні дослідження на виявлення коронавірусної інфекції проводять вже на місці, у Волинській області.
Зокрема, зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
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Про це інформує ОДА.
Тож станом на 10.00 30 березня 2020 року у Волинській області залишається 2 зареєстрованих випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.
Лабораторні дослідження на виявлення коронавірусної інфекції проводять вже на місці, у Волинській області.
Зокрема, зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Аналізи проводять в області, а результати оголошують ніби вони з Києва прийшли :) Україна... (((
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З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
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