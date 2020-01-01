Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус

Володимира Ватраса.



Наразі нардеп, який родом з Хмельницької області, перебуває на лікуванні в одній з місцевих лікарень. Коронавірус у нардепа підтвердили лабораторно, - пише



Д слова, це вже не перший народний депутат, в якого діагностували короновірусну інфекцію. 28 березня діагноз підтвердили у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.

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