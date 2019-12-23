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У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ

У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва церкви та дзвіниці релігійної громади ікони Божої Матері «Скоропослушниця» села Ясенівка Рожищенського району затвердили наказом відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури управління регіонального розвитку Рожищенської РДА.

Замовником виступає громада ікони Божої Матері «Скоропослушниця» ПЦУ Рожищенського району, – пише ВолиньOnline.

Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Гранично допустима висотність споруди – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 5,5 %. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, інженерних мереж відсутні.

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Теги: Рожище, церква, ПЦУ, будівництво
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