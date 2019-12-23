У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ





Замовником виступає громада ікони Божої Матері «Скоропослушниця» ПЦУ Рожищенського району, – пише



Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Гранично допустима висотність споруди – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 5,5 %. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, інженерних мереж відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва церкви та дзвіниці релігійної громади ікони Божої Матері «Скоропослушниця» села Ясенівка Рожищенського району затвердили наказом відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури управління регіонального розвитку Рожищенської РДА.Замовником виступає громада ікони Божої Матері «Скоропослушниця» ПЦУ Рожищенського району, – пише ВолиньOnline Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Гранично допустима висотність споруди – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 5,5 %. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, інженерних мереж відсутні.

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