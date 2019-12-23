У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ
Сьогодні, 18:36
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва церкви та дзвіниці релігійної громади ікони Божої Матері «Скоропослушниця» села Ясенівка Рожищенського району затвердили наказом відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури управління регіонального розвитку Рожищенської РДА.
Замовником виступає громада ікони Божої Матері «Скоропослушниця» ПЦУ Рожищенського району, – пише ВолиньOnline.
Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Гранично допустима висотність споруди – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 5,5 %. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, інженерних мереж відсутні.
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Замовником виступає громада ікони Божої Матері «Скоропослушниця» ПЦУ Рожищенського району, – пише ВолиньOnline.
Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Гранично допустима висотність споруди – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 5,5 %. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, інженерних мереж відсутні.
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