На період карантину у Ковелі припинять перевезення на соціальних маршрутах





У Ковелі прийняли рішення виконавчого комітету про припинення з 1 квітня до завершення карантину пільгових перевезень на соціальних маршрутах, – повідомляють на сайті



Це ще один із заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.



На цей час компенсацію перевізникам, з якими укладено угоди на надання згаданих послуг, не виплачуватимуть.



Відтерміновано дію рішення виконавчого комітету від 12.03.2020 р. № 71 про початок з 13 квітня перевезень до дачних масивів. Їх також відновлять після карантину.

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