На період карантину у Ковелі припинять перевезення на соціальних маршрутах
Сьогодні, 11:34
У Ковелі з 1 квітня призупинять перевезення пасажирів пільгових категорій на соціальних маршрутах.
У Ковелі прийняли рішення виконавчого комітету про припинення з 1 квітня до завершення карантину пільгових перевезень на соціальних маршрутах, – повідомляють на сайті міськради Ковеля.
Це ще один із заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.
На цей час компенсацію перевізникам, з якими укладено угоди на надання згаданих послуг, не виплачуватимуть.
Відтерміновано дію рішення виконавчого комітету від 12.03.2020 р. № 71 про початок з 13 квітня перевезень до дачних масивів. Їх також відновлять після карантину.
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У Ковелі прийняли рішення виконавчого комітету про припинення з 1 квітня до завершення карантину пільгових перевезень на соціальних маршрутах, – повідомляють на сайті міськради Ковеля.
Це ще один із заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.
На цей час компенсацію перевізникам, з якими укладено угоди на надання згаданих послуг, не виплачуватимуть.
Відтерміновано дію рішення виконавчого комітету від 12.03.2020 р. № 71 про початок з 13 квітня перевезень до дачних масивів. Їх також відновлять після карантину.
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