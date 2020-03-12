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На період карантину у Ковелі припинять перевезення на соціальних маршрутах

На період карантину у Ковелі припинять перевезення на соціальних маршрутах
У Ковелі з 1 квітня призупинять перевезення пасажирів пільгових категорій на соціальних маршрутах.

У Ковелі прийняли рішення виконавчого комітету про припинення з 1 квітня до завершення карантину пільгових перевезень на соціальних маршрутах, – повідомляють на сайті міськради Ковеля.

Це ще один із заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

На цей час компенсацію перевізникам, з якими укладено угоди на надання згаданих послуг, не виплачуватимуть.

Відтерміновано дію рішення виконавчого комітету від 12.03.2020 р. № 71 про початок з 13 квітня перевезень до дачних масивів. Їх також відновлять після карантину.

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Теги: Ковель, перевезення, коронавірус, карантин
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