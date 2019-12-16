У Португалії діаспора заявила про вбивство українця: МЗС просить розслідувати справу





Подробиці трагедії, яка трапилася 11 березня, повідомляє портал tvi24.iol.pt. За даними глави діаспори українців у Португалії Павла Садохи, йдеться про українця, який приїхав у країну в пошуках роботи, - пише



В аеропорту Лісабона чоловіку відмовили у в'їзді у Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому вдягли наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.



Як стверджує Садоха, в такому стані (в наручниках) українця залишили самого в кімнаті, де в нього трапився напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.



"Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", – резюмував глава діаспори.



Він також додав, що деталі розповів знайомий нібито вбитого чоловіка, який намагався відправити тіло на Батьківщину.



Посольство нашої країни в Португалії вже відреагувало, направивши термінову ноту з проханням посприяти незалежному і справедливому розслідуванню. Відзначається, що українця нібито не тільки вбили, а й до останнього приховували факт смерті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Португалії інспекторам міграційної служби загрожує 25 років тюремного ув'язнення через підозру у вбивстві нібито громадянина України.Подробиці трагедії, яка трапилася 11 березня, повідомляє портал tvi24.iol.pt. За даними глави діаспори українців у Португалії Павла Садохи, йдеться про українця, який приїхав у країну в пошуках роботи, - пише Обозреватель В аеропорту Лісабона чоловіку відмовили у в'їзді у Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому вдягли наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.Як стверджує Садоха, в такому стані (в наручниках) українця залишили самого в кімнаті, де в нього трапився напад епілепсії, в результаті чого настала смерть."Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", – резюмував глава діаспори.Він також додав, що деталі розповів знайомий нібито вбитого чоловіка, який намагався відправити тіло на Батьківщину.Посольство нашої країни в Португалії вже відреагувало, направивши термінову ноту з проханням посприяти незалежному і справедливому розслідуванню. Відзначається, що українця нібито не тільки вбили, а й до останнього приховували факт смерті.

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