У Португалії діаспора заявила про вбивство українця: МЗС просить розслідувати справу
Сьогодні, 11:39
У Португалії інспекторам міграційної служби загрожує 25 років тюремного ув'язнення через підозру у вбивстві нібито громадянина України.
Подробиці трагедії, яка трапилася 11 березня, повідомляє портал tvi24.iol.pt. За даними глави діаспори українців у Португалії Павла Садохи, йдеться про українця, який приїхав у країну в пошуках роботи, - пише Обозреватель.
В аеропорту Лісабона чоловіку відмовили у в'їзді у Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому вдягли наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.
Як стверджує Садоха, в такому стані (в наручниках) українця залишили самого в кімнаті, де в нього трапився напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.
"Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", – резюмував глава діаспори.
Він також додав, що деталі розповів знайомий нібито вбитого чоловіка, який намагався відправити тіло на Батьківщину.
Посольство нашої країни в Португалії вже відреагувало, направивши термінову ноту з проханням посприяти незалежному і справедливому розслідуванню. Відзначається, що українця нібито не тільки вбили, а й до останнього приховували факт смерті.
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Подробиці трагедії, яка трапилася 11 березня, повідомляє портал tvi24.iol.pt. За даними глави діаспори українців у Португалії Павла Садохи, йдеться про українця, який приїхав у країну в пошуках роботи, - пише Обозреватель.
В аеропорту Лісабона чоловіку відмовили у в'їзді у Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому вдягли наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.
Як стверджує Садоха, в такому стані (в наручниках) українця залишили самого в кімнаті, де в нього трапився напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.
"Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії працівників служби міграції", – резюмував глава діаспори.
Він також додав, що деталі розповів знайомий нібито вбитого чоловіка, який намагався відправити тіло на Батьківщину.
Посольство нашої країни в Португалії вже відреагувало, направивши термінову ноту з проханням посприяти незалежному і справедливому розслідуванню. Відзначається, що українця нібито не тільки вбили, а й до останнього приховували факт смерті.
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