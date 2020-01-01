На Волині за минулий тиждень рятувальники 92 рази виїжджали на гасіння сухої трави. ФОТО. ВІДЕО

На Волині за минулий тиждень рятувальники здійснили 92 виїзди на гасіння пожеж сухої трави.Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, у Луцьку рятувальники ліквідували 1 пожежу, 4 – у Ковелі, 1 – у Володимирі-Волинському, 24 – у Луцькому районі, 8 – в Рожищенському, 7 – в Любешівському, 6 – в Любомльському, по 5 – у Володимир-Волинському та Іваничівському районах, по 4 – в Горохівському, Ківерцівському, Локачинському та Ратнівському, по 3 – у Ковельському, Турійському та Старовижівському та по 2 пожежі – у Камінь-Каширському та Шацькому районах. Площа угідь, охоплених пожежами, склала 136,83 гектари.Крім того, рятувальники області приборкали 3 пожежі на торфовищах. Зокрема, 24 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання торфу осередками на площі 1,5 га в урочищі Став біля села Яревище Старовижівського району. Пожежу ліквідували рятувальники 16-ої ДПРЧ та працівники місцевої пожежної команди села Дубечне. Зокрема, на місці події працювали 12 вогнеборців та 3 працівники МПО, залучені 2 одиниці спеціальної техніки та 2 мотопомпи. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.27 березня з цієї ж причини виникла пожежа на торфовищі на площі 2,5 га біля села Крушинець Любомльського району. На місці події працювали 10 співробітників 10-ої ДПРЧ та 4 праціники місцевої пожежної охорони села Головно, а також 6 осіб з числа місцевого населення. Загорання ліквідоване.Наступного дня ще одна пожежа на торфовищі виникла в урочищі Пуплав біля села Велика Ведмежка Маевицького району. Площа горіння осередками становила 2 гектари. Горіння приборкали рятувальники 13-ої ДПРЧ. Для гасіння залучені 2 мотопомпи, працювали 11 рятувальників. За попередніми даними, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.