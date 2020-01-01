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На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула

На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула
На Рівненщині 58-річна жінка вистрибнула з ліфтового холу лікарні та загинула.

Інцидент трапився у неділю, 29 березня, після 18-ї години у Рокитнівській райлікарні, - пише Рівне вечірнє.

Поліція повідомила, що з'ясовує обставини її смерті. Жінка не була нині пацієнткою райлікарні, як і чого туди учора потрапила - невідомо. Ніхто з медперсоналу її не бачив. Прощальної записки нікому вона також не залишила.

За попередньою інформацією, на обліку у лікарів жінка не перебувала, із симптомами до них не зверталася. Судово-медична експертиза покаже, чи пов'язі її дії із COVID-19.

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Теги: Рівненщина, смерть, лікарня
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