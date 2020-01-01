У Луцьку двоє чоловіків у медичних масках пограбували квартиру





Як повідомили Інформаційному агентству



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ. Обставини справи з'ясовуються.



Тим часом сусіди потерпілих повідомили про те, що близько 4 ранку помітили двох невідомих чоловіків у медичних масках, які нібито зламали замок у дверях і, поки господарі спали, вкрали мобільні телефони та гроші.



Чоловіки потрапили на відео з камер спостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Липинського сталася крадіжка в квартирі.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, до них надійшла заява про крадіжку. Невідомі особи о 4 ранку 29 березня проникли в житло.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ. Обставини справи з'ясовуються.Тим часом сусіди потерпілих повідомили про те, що близько 4 ранку помітили двох невідомих чоловіків у медичних масках, які нібито зламали замок у дверях і, поки господарі спали, вкрали мобільні телефони та гроші.Чоловіки потрапили на відео з камер спостереження.

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