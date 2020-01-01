У Луцьку двоє чоловіків у медичних масках пограбували квартиру
Сьогодні, 12:03
У Луцьку на вулиці Липинського сталася крадіжка в квартирі.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, до них надійшла заява про крадіжку. Невідомі особи о 4 ранку 29 березня проникли в житло.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ. Обставини справи з'ясовуються.
Тим часом сусіди потерпілих повідомили про те, що близько 4 ранку помітили двох невідомих чоловіків у медичних масках, які нібито зламали замок у дверях і, поки господарі спали, вкрали мобільні телефони та гроші.
Чоловіки потрапили на відео з камер спостереження.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини в поліції Волині, до них надійшла заява про крадіжку. Невідомі особи о 4 ранку 29 березня проникли в житло.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 ККУ. Обставини справи з'ясовуються.
Тим часом сусіди потерпілих повідомили про те, що близько 4 ранку помітили двох невідомих чоловіків у медичних масках, які нібито зламали замок у дверях і, поки господарі спали, вкрали мобільні телефони та гроші.
Чоловіки потрапили на відео з камер спостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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