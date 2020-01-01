На Волині поліція затримала водія із фальшивими документами





Про це



Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення водія із явними ознаками підробки. За фактом використання завідомо підробленого документа слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.



Посвідчення вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.



Також у Ковельському районі учора близько 21:00 співробітники сектору реагування патрульної поліції біля села Поворськ Ковельського району зупинили автомобіль AUDI 80 під керуванням 23-річного жителя Рівненської області. Під час перевірки транспортного засобу виявили зміну номера кузова кустарним способом. Автомобіль доставлено на арештмайданчик Ковельського ВП для тимчасового затриманих транспортних засобів.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 29 березня, співробітники поліції під час несення служби на стаціонарному посту, що на Любомльщині, зупинили за порушення Правил дорожнього руху автомобіль Renault Trafik під керуванням 41-річного жителя Нововолинська.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Під час перевірки документів водій пред’явив посвідчення водія із явними ознаками підробки. За фактом використання завідомо підробленого документа слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.Посвідчення вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.Також у Ковельському районі учора близько 21:00 співробітники сектору реагування патрульної поліції біля села Поворськ Ковельського району зупинили автомобіль AUDI 80 під керуванням 23-річного жителя Рівненської області. Під час перевірки транспортного засобу виявили зміну номера кузова кустарним способом. Автомобіль доставлено на арештмайданчик Ковельського ВП для тимчасового затриманих транспортних засобів.Головне фото - ілюстративне.

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