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Уряд спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2020 році через коронавірус

Уряд спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2020 році через коронавірус
Уряд переглянув припущення та прогноз економічного та соціального розвитку України на 2020 рік урахуванням поточних світових тенденцій та виникнення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зауважують, основні зміни прогнозу є результатом суттєвого спаду всієї світової економіки та впровадження масштабних заходів, направлених на стримування і боротьбу з COVID-19, як в Україні, так і в більшості країн світу.

Так, в Україні наразі очікується падіння ВВП на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Серед причин – високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних реформ у співпраці з міжнародними партнерами.

Середньорічний курс гривні прогнозують на рівні 29,5 грн за дол США (порівняно з 27 грн за дол США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.

Уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020 рік будуть використані під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік.

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Теги: Уряд, Кабмін, курс гривні
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