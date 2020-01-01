У місті на Волині неадекватний чоловік розбив вікно і проник у котельню

У Володимирі-Волинському чоловік проник у котельню.Сьогодні, 30 березня, невідома особа проникла в приміщення котельні на вулиці Князя Василька, 3, - йдеться на сайті КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"."Переважна кількість працівників КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» працюють в умовах підвищеної небезпеки і такий випадок який стався 30 березня, вночі, не є поодинокий. Позитивне в цій ситуації те, що черговий персонал підприємства оперативно зреагував, повідомив мене і викликав поліцію, не допустивши подальшого негативного розвитку подій, що могло мати значно інші наслідки",- прокоментував інцидент директор КП "Володимир-Волинськтеплоенерго"За інформацією чергового, який обслуговував котельню, близько 00:50 невідомий проник в котельню шляхом взлому металевої решітки вікна, розбив його, вискочивши на котел почав погрожувати та кричати, ліг зверху на котлі та заснув або втратив свідомість.На місці інциденту працювала поліція, яка арештувала невідомого. Деталі встановлюють правоохоронці.