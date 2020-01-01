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«Луцькі ринки» не стягуватимуть орендну плату з підприємців на час карантину

«Луцькі ринки» не стягуватимуть орендну плату з підприємців на час карантину
КП "Луцькі ринки" не будуть стягувати плату за оренду торгового місця з підприємців, з якими є чинні договори і які призупинили свою діяльність на час карантину.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.

Таке рішення буде винесене на позачерговому виконкомі Луцької міської ради.

"Останніми днями до нас звертається чимало підприємців з ринків міста щодо стягнення плати за оренду торгового місця. Повідомляємо, що власники ринків згідно нещодавно прийнятого закону звільнені від сплати податку на землю, орендної плати за землю та податку на нерухомість, а тому з точки зору фінансової спроможності цілком можуть не нараховувати плату за оренду торгового місця, до чого ми їх і закликаємо", - написав Поліщук.

Також міськрада звертається до орендодавців, що здійснюють діяльність в Луцьку, долучитися до тих підприємств й підприємців, які об'єднуються, щоб пережити кризу й допомагають один одному. Тому міська рада просить не нараховувати орендарям, що призупинили діяльність у зв'язку з карантином орендну плату за час вимушеного простою.

Окрім того, радник мера додає, що на період карантину у Луцьку звільнятимуть власників рекламних конструкцій від плати за розміщення зовнішньої реклами, орендарів комунальних приміщень - від орендної плати за приміщення, власників МАФів - від плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою у разі, якщо діяльність дійсно призупинена.

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Теги: КП "Луцькі ринки, оренда за місце, карантин
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Коментарі 1
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Не звільнення ,а відтермінування. Чого місто має втрачати доходи. коли багато підприємців працюють у режимі доставки ,використовуючи місце на ринку під склад.
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