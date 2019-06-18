У «Борисполі» пасажири літаків із Катару влаштували бунт через обсервацію





Прилетівши до України вони заявили, що про обсервацію не чули, поки не сіли на рейс, а відтак виходити з літака відмовляються, - пише



Пасажири поширюють відео, що вони сидять у оточеному Нацгвардією літаку і не виходять. Люди у літаку кажуть, що погоджуються пройти тест на коронавірус, але не ізолюватись у окремому місці. Один літак на примусову обсервацію погодився – їм запропонували перебування у готелі "Козацький" на Майдані Незалежності безкоштовно або поїхати на платну обсервацію в інші готелі, ціна за два тижні –300 євро. У "Козацькому", кажуть люди на обсервації, холодно і умови не найкращі.



Другий літак, майже у повному складі, відмовляється виходити з транспорту. Всередині залишаються 130 зі 180 пасажирів. Скаржаться на те, що не мають води та їжі, але з умовами не погоджуються.



Як відомо, після повернення з-за кордону відтепер українці, які повернуться додому з інших країн, будуть змушені два тижні провести у спеціально підготовлених для ізоляції закладах.



Напередодні через це у аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації у готелі. Ті не погодились і почали виламувати двері терміналу. Частині це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, врешті усіх відпустили.



І понад 700 українців напередодні повернулися спецпотягом з Москви. У вагонах вони підписали згоду на самоізоляцію. На вокзалі чергувала спеціальна швидка на випадок, якщо у когось будуть симптоми коронавірусу. Головний санітарний лікар країни заявив, що всі, хто вважатимуться контактними, теж пройдуть самоізоляцію або вдома, або в спеціальних місцях для обсервації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бунт через обсервацію влаштували пасажири літаків із Катару. Згоду на 14-денний обов’язковий карантин туристи нібито підписали ще при посадці.Прилетівши до України вони заявили, що про обсервацію не чули, поки не сіли на рейс, а відтак виходити з літака відмовляються, - пише ТСН. Пасажири поширюють відео, що вони сидять у оточеному Нацгвардією літаку і не виходять. Люди у літаку кажуть, що погоджуються пройти тест на коронавірус, але не ізолюватись у окремому місці. Один літак на примусову обсервацію погодився – їм запропонували перебування у готелі "Козацький" на Майдані Незалежності безкоштовно або поїхати на платну обсервацію в інші готелі, ціна за два тижні –300 євро. У "Козацькому", кажуть люди на обсервації, холодно і умови не найкращі.Другий літак, майже у повному складі, відмовляється виходити з транспорту. Всередині залишаються 130 зі 180 пасажирів. Скаржаться на те, що не мають води та їжі, але з умовами не погоджуються.Як відомо, після повернення з-за кордону відтепер українці, які повернуться додому з інших країн, будуть змушені два тижні провести у спеціально підготовлених для ізоляції закладах.Напередодні через це у аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом з В'єтнаму, вимагали обсервації у готелі. Ті не погодились і почали виламувати двері терміналу. Частині це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, врешті усіх відпустили.І понад 700 українців напередодні повернулися спецпотягом з Москви. У вагонах вони підписали згоду на самоізоляцію. На вокзалі чергувала спеціальна швидка на випадок, якщо у когось будуть симптоми коронавірусу. Головний санітарний лікар країни заявив, що всі, хто вважатимуться контактними, теж пройдуть самоізоляцію або вдома, або в спеціальних місцях для обсервації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію