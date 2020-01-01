У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу





Для цього використовують тести виробництва Німеччини та Китаю, – повідомляють на



У лабораторії вже провели перші тестування, результати яких відправили на перевірку до Національної вірусологічної референс-лабораторії. Там підтвердили правильність результатів тестувань, тож відсьогодні лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу робитимуть в обласному центрі.



За словами ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталії Янко, в області підготовлено 23 бригади, які можуть якісно робити забір біоматеріалу для ПЛР тестування.



Переваги такого лабораторного дослідження полягають у тому, що виявити носія COVID-19 можна ще до того, як у нього почнуть проявлятися перші симптоми хвороби. Результати дослідження можуть бути встановлені за 6 годин. Однак потрібно врахувати, що швидкість лабораторного аналізу залежить від того, наскільки якісно зроблено забір біоматеріалу ( глибокий мазок із носоглотки).



Загалом за день вірусологи Волинського обласного лабораторного центру можуть робити від 50 до 100 тестів на коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 з понеділка, 30 березня, робитимуть у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.Для цього використовують тести виробництва Німеччини та Китаю, – повідомляють на сайті Волинської ОДА у Facebook.У лабораторії вже провели перші тестування, результати яких відправили на перевірку до Національної вірусологічної референс-лабораторії. Там підтвердили правильність результатів тестувань, тож відсьогодні лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу робитимуть в обласному центрі.За словами ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області підготовлено 23 бригади, які можуть якісно робити забір біоматеріалу для ПЛР тестування.Переваги такого лабораторного дослідження полягають у тому, що виявити носія COVID-19 можна ще до того, як у нього почнуть проявлятися перші симптоми хвороби. Результати дослідження можуть бути встановлені за 6 годин. Однак потрібно врахувати, що швидкість лабораторного аналізу залежить від того, наскільки якісно зроблено забір біоматеріалу ( глибокий мазок із носоглотки).Загалом за день вірусологи Волинського обласного лабораторного центру можуть робити від 50 до 100 тестів на коронавірус.

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