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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу

У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на виявлення COVID-19 з понеділка, 30 березня, робитимуть у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Для цього використовують тести виробництва Німеччини та Китаю, – повідомляють на сайті Волинської ОДА у Facebook.

У лабораторії вже провели перші тестування, результати яких відправили на перевірку до Національної вірусологічної референс-лабораторії. Там підтвердили правильність результатів тестувань, тож відсьогодні лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу робитимуть в обласному центрі.

За словами ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталії Янко, в області підготовлено 23 бригади, які можуть якісно робити забір біоматеріалу для ПЛР тестування.

Переваги такого лабораторного дослідження полягають у тому, що виявити носія COVID-19 можна ще до того, як у нього почнуть проявлятися перші симптоми хвороби. Результати дослідження можуть бути встановлені за 6 годин. Однак потрібно врахувати, що швидкість лабораторного аналізу залежить від того, наскільки якісно зроблено забір біоматеріалу ( глибокий мазок із носоглотки).

Загалом за день вірусологи Волинського обласного лабораторного центру можуть робити від 50 до 100 тестів на коронавірус.

У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу

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Теги: коронавірус, Луцьк, тести, хвороби, ПЛР, карантин
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