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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

До волинян із підозрою на коронавірус виїжджатимуть спеціальні мобільні бригади

До волинян із підозрою на коронавірус виїжджатимуть спеціальні мобільні бригади
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 30 березня.

Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 30 березня на Волині лабораторно підтвердили лише 2 випадки, 10 волинян – із підозрою на COVID-19.
Також відтепер на Волині самостійно робитимуть ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію.

«Перші 5 тестів ми відправляли до Києва. Наразі ми зможемо робити від 50 до 100 тестів на коронавірус», - повідомила Тетяна Щербак.

За її словами, область отримала спонсорську допомогу: маски, захисні костюми, термометри. Допомогу розділять між медичними закладами області.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк зауважив, що на Волині стабільна ситуація з COVID-19, тож нині час використовують для організації роботи. В області створили 23 мобільні бригади, тому вони виїжджатимуть до людей із підозрами на COVID-19 та братимуть зразки.

«Створюються такі бригади, вони будуть навчені, захищені і днями розпочнуть свою роботу», - відзначив Ващенюк.




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Теги: коронавірус, мобільні бригади
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