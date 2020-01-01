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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19

Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19
Поблизу восьми волинських лікарень, що першочергово прийматимуть пацієнтів із коронавірусом, облаштували намети.

Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що намети облаштували для того, аби у разі епідемії приймали людей із підозрою на COVID-19, і визначати там, чи дійсно вони інфіковані.

За словами посадовиці, на такий крок йдуть, аби вберегти здорове населення від інфікування.

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Теги: коронавірус, карантин, Волинь, Луцьк, лікарні
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Коментарі 1
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А чиновникам слабо біля своеї хати за 1000000 долларів слабо розбити такий намет?????
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