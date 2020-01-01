Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19

Поблизу восьми волинських лікарень, що першочергово прийматимуть пацієнтів із коронавірусом, облаштували намети.Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що намети облаштували для того, аби у разі епідемії приймали людей із підозрою на COVID-19, і визначати там, чи дійсно вони інфіковані.За словами посадовиці, на такий крок йдуть, аби вберегти здорове населення від інфікування.