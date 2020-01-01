Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 13:21
Поблизу восьми волинських лікарень, що першочергово прийматимуть пацієнтів із коронавірусом, облаштували намети.
Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що намети облаштували для того, аби у разі епідемії приймали людей із підозрою на COVID-19, і визначати там, чи дійсно вони інфіковані.
За словами посадовиці, на такий крок йдуть, аби вберегти здорове населення від інфікування.
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Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що намети облаштували для того, аби у разі епідемії приймали людей із підозрою на COVID-19, і визначати там, чи дійсно вони інфіковані.
За словами посадовиці, на такий крок йдуть, аби вберегти здорове населення від інфікування.
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