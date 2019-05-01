На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
В Ужгороді та Мукачеві через теплу погоду почалось цвітіння сакур та магнолій.
Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму, - пише 24 канал.
Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2-3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.
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Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму, - пише 24 канал.
Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2-3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.
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