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На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО

На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
В Ужгороді та Мукачеві через теплу погоду почалось цвітіння сакур та магнолій.

Наприкінці квітня та на початку травня дерева розквітнуть по-максимуму, - пише 24 канал.

Пік цвітіння магнолій та сакур буде через 2-3 тижні, проте через значне потепління міста Закарпаття – вже у цвіті. Закарпатці активно діляться фотознімками у соцмережах.

На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: сакури, цвітіння, Закарпаття
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