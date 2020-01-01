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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину

Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину
Повідомили, чи штрафуватимуть волинян, котрі не дотримуються карантинного режиму і виїжджають, наприклад, на шашлики.

Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак нагадала, що в Україні задля запобігання поширення коронавірусу запровадили карантинний режим.

Відповідно до встановлених правил, в області штрафуватимуть за невідповідність карантинним правилам. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть за зібрання з понад 10 людей.

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Теги: Луцьк, карантин, коронавірус, штрафи
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