Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину





Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак нагадала, що в Україні задля запобігання поширення коронавірусу запровадили карантинний режим.



Відповідно до встановлених правил, в області штрафуватимуть за невідповідність карантинним правилам. Зокрема,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, чи штрафуватимуть волинян, котрі не дотримуються карантинного режиму і виїжджають, наприклад, на шашлики.Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїнагадала, що в Україні задля запобігання поширення коронавірусу запровадили карантинний режим.Відповідно до встановлених правил, в області штрафуватимуть за невідповідність карантинним правилам. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть за зібрання з понад 10 людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію