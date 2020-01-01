Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину
Сьогодні, 13:36
Повідомили, чи штрафуватимуть волинян, котрі не дотримуються карантинного режиму і виїжджають, наприклад, на шашлики.
Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак нагадала, що в Україні задля запобігання поширення коронавірусу запровадили карантинний режим.
Відповідно до встановлених правил, в області штрафуватимуть за невідповідність карантинним правилам. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть за зібрання з понад 10 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 30 березня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак нагадала, що в Україні задля запобігання поширення коронавірусу запровадили карантинний режим.
Відповідно до встановлених правил, в області штрафуватимуть за невідповідність карантинним правилам. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть за зібрання з понад 10 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як працюють карантинні пости на межах Луцька
Сьогодні, 14:00
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 13:13
Коментарі 0
Останні новини
Коли на Волині можливий пік епідемії коронавірусу
Сьогодні, 13:48
Зеленський присвоїв лучанину звання «заслуженого»
Сьогодні, 13:40
Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину
Сьогодні, 13:36
Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19
Сьогодні, 13:21
Медіа