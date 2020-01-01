Як працюють карантинні пости на межах Луцька

на Волині у зв’язку з оголошенням надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції.



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Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко, 9 контрольно-перепускних пунктів розташовані на в'їздах до обласного центру. Ще 8 - на основних в’їздах в область.



- Доброго дня! Як Ваше самопочуття?



- Супер.



- Засобами захисту користуєтесь?



- Аякже! По можливості громадських місць не відвідувати без поважних причин. Коли якісь заклади відвідуєте, то користуйтесь засобами захисту.



- Дбайте про свою особисту безпеку! Щасливо!



Так на перепускному карантинному пункті при в’їзді в Луцьк на вулиці Рівненській зустрічають водіїв. Тут несуть службу нацгвардійці, медики, рятувальники та поліцейські. Їх завдання – перевіряти транспорт, дотримання карантинних вимог в транспорті, каже інспектор патрульної поліції Максим Янюк. Зміна, з його слів, триває 12 годин.



"Зупиняємо автомобілі, які в’їжджають у місто Луцьк, пояснюємо, що краще без крайньої потреби у місто Луцьк не заїжджати, уникати масових скупчень людей, дбати про особисту безпеку, надаємо роз’яснення, консультації, якщо у водіїв виникають якісь питання з цього приводу. Зранку більший наплив автомобілів, вдень більш менш нормалізовується. Час пік — це ранок і до обіду. Це залежно від дня. Є люди, які їдуть на роботу, по справах нагальних, в лікарню", - каже інспектор роти №1 управління патрульної поліції на Волині Максим Янюк.



На кожному з карантинних постів буде працювати рятувальник, розповів речник профільного управління Володимир Нестеров.



"Завдання визначатиметься старшим групи, але загалом це забезпечення цивільного захисту населення. Тобто надання допомоги громадянам, як щодо правил безпеки, ліквідації можливих надзвичайних ситуацій чи пожеж, чи допомога у їх ліквідації у випадку потреби", - розказав Володимир Несторов.



За дві години, поки знімальна група перебувала поблизу цього карантинного пункту, потік автомобілів на в’їзд в обласний центр Волині зростав. На перепускному карантинному пункті при в’їзді в Луцьк на вулиці Дубнівській. Тут вимірюють температуру водіям. Старша медсестра Луцького центру первинної медичної допомоги Ольга Білецька каже: люди їздять в масках.



Старша медична сестра Ольга Білецька:



- Все є, так що ми працюємо з самого ранку, все добре.



- А засоби захисту?



- Є.



- Я бачу, що у Вас є маска, термометри, рукавички.



- Багато машин перевірили?



- Вже багато.



- Які настанови даєте водіям?



- Щоб мали самозахист, щоб дотримувались карантину, щоб сиділи вдома. Робота є робота, якщо потрібно, то треба працювати."



На обидвох перепускних карантинних пунктах водіїв із підвищеною температурою не виявляли, розповів патрульний Максим Янюк.



"Якщо у людини, температура 38 і вище, то викликається на місце спеціалізована карета, яка курсує містом Луцьком і в такому випадку людина госпіталізовується з місця до лікувального закладу. Там надається їй кваліфікована допомога", - зауважив Максим Янюк.



Температура повітря у Луцьку сьогодні, 30 березня, зі слів чергового синоптика Волинського гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, вдень до 5 градусів тепла. Частина працівників на цих пунктах гріється в наметі або в машинах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 перепускних карантинних пунктів діють, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції.Про це повідомляє Суспільне Волині. Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Волині, 9 контрольно-перепускних пунктів розташовані на в'їздах до обласного центру. Ще 8 - на основних в’їздах в область.Так на перепускному карантинному пункті при в’їзді в Луцьк на вулиці Рівненській зустрічають водіїв. Тут несуть службу нацгвардійці, медики, рятувальники та поліцейські. Їх завдання – перевіряти транспорт, дотримання карантинних вимог в транспорті, каже інспектор патрульної поліції. Зміна, з його слів, триває 12 годин."Зупиняємо автомобілі, які в’їжджають у місто Луцьк, пояснюємо, що краще без крайньої потреби у місто Луцьк не заїжджати, уникати масових скупчень людей, дбати про особисту безпеку, надаємо роз’яснення, консультації, якщо у водіїв виникають якісь питання з цього приводу. Зранку більший наплив автомобілів, вдень більш менш нормалізовується. Час пік — це ранок і до обіду. Це залежно від дня. Є люди, які їдуть на роботу, по справах нагальних, в лікарню", - каже інспектор роти №1 управління патрульної поліції на Волині Максим Янюк.На кожному з карантинних постів буде працювати рятувальник, розповів речник профільного управління"Завдання визначатиметься старшим групи, але загалом це забезпечення цивільного захисту населення. Тобто надання допомоги громадянам, як щодо правил безпеки, ліквідації можливих надзвичайних ситуацій чи пожеж, чи допомога у їх ліквідації у випадку потреби", - розказав Володимир Несторов.За дві години, поки знімальна група перебувала поблизу цього карантинного пункту, потік автомобілів на в’їзд в обласний центр Волині зростав. На перепускному карантинному пункті при в’їзді в Луцьк на вулиці Дубнівській. Тут вимірюють температуру водіям. Старша медсестра Луцького центру первинної медичної допомоги Ольга Білецька каже: люди їздять в масках.Старша медична сестраНа обидвох перепускних карантинних пунктах водіїв із підвищеною температурою не виявляли, розповів патрульний Максим Янюк."Якщо у людини, температура 38 і вище, то викликається на місце спеціалізована карета, яка курсує містом Луцьком і в такому випадку людина госпіталізовується з місця до лікувального закладу. Там надається їй кваліфікована допомога", - зауважив Максим Янюк.Температура повітря у Луцьку сьогодні, 30 березня, зі слів чергового синоптика Волинського гідрометеоцентру, вдень до 5 градусів тепла. Частина працівників на цих пунктах гріється в наметі або в машинах.

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