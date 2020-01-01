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Через спалювання сухої трави у Нововолинську згоріло 13 дач. ВІДЕО

Через спалювання сухої трави у Нововолинську згоріло 13 дач. ВІДЕО
29-го березня внаслідок загорання трави на дачному масиві «Гірник», що біля села Грибовиця Іваничівського району, вогонь знищив близько 13 дач.

Про це повідомляє Буг.

«О 15:47 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ у Нововолинську поступило повідомлення про те, що горить трава і є загроза дачам садівничого товариства «Гірник», – повідомили нововолинські рятувальники, які долучилися до ліквідації пожежі.

Рятувальники 5-ї ДПР, прибувши на місце виклику, підтвердили факт горіння сухої трави та дач.



Нагадаємо, 29 березня поблизу Нововолинська горів дачний масив. Очевидці повідомляли про загорання та, як наслідок, знищення господарських споруд.

До гасіння пожежі залучили рятувальників 18-ї ДПРЧ селища Іванич та вогнеборці 5-ї ДПРЧ Нововолинська у складі двох відділень.

О 16:26 локалізували пожежу, о 16:47 – ліквідували. Вогонь знищив близько 12-13 дач.

Служба порятунку закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та не провокувати пожежі у природних екосистемах.

“Будьте обережні з вогнем у побуті, не спалюйте сміття та рослинні залишки на присадибних ділянках та відкритих територіях.

Дотримуйтеся вимог безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів під час земляних робіт: не зачіпайте їх, позначте місця виявлення та повідомте про знахідку рятувальників або органи місцевої влади.

В умовах оголошеного карантину по можливості залишайтеся удома, обмежте перебування у людних місцях та не виходьте без потреби на вулицю”, – інформують рятувальники.

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Теги: пожежі, Нововолинськ, дачі
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