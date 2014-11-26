Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 14:57
Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.
Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні. Ілля Ємець був призначений міністром охорони здоров'я.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Ілля Ємець писав заяву про відставку.
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Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні. Ілля Ємець був призначений міністром охорони здоров'я.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Ілля Ємець писав заяву про відставку.
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