Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я

Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.



Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України, передає кореспондент



Так, парламентарі звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.



Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні. Ілля Ємець був призначений міністром охорони здоров'я.



Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Ілля Ємець писав заяву про відставку.

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