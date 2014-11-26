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Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я

Ємця звільнили з посади міністра охорони здоров'я
Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.

Відповідне рішення підтримав 271 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі звільнили Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні. Ілля Ємець був призначений міністром охорони здоров'я.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Ілля Ємець писав заяву про відставку.

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Теги: Уряд, звільнення, очільник МОЗу
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