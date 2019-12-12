Вбив знайомого і з товаришем сховав тіло за диван: волинянин відсидить 11 років за ґратами
Сьогодні, 16:16
Волинянин за вбивство відсидить за ґратами 11 років.
Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Увечері 8 грудня 2019 року 48-річний та 49-річний ковельчани завітали у гості до знайомого. За якийсь час за чаркою виникла сварка, молодший із них схопився за ніж, кілька разів ударив господаря в шию та в груди – і той помер.
Гості сховали його тіло за диван у вітальні, помили та викинули у вікно ніж, прихопили 1400 злотих та 20 євро, що належали господині помешкання – і втекли.
Згодом затримані правоохоронцями зловмисники свою винуватість у скоєному не заперечували.
Суд визнав молодшого з них винним в умисному вбивстві та крадіжці й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Старшому ж, визнаному винним у крадіжці та приховуванні особливо тяжкого злочину, призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.
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Про це інформує пресслужба прокуратури області.
Увечері 8 грудня 2019 року 48-річний та 49-річний ковельчани завітали у гості до знайомого. За якийсь час за чаркою виникла сварка, молодший із них схопився за ніж, кілька разів ударив господаря в шию та в груди – і той помер.
Гості сховали його тіло за диван у вітальні, помили та викинули у вікно ніж, прихопили 1400 злотих та 20 євро, що належали господині помешкання – і втекли.
Згодом затримані правоохоронцями зловмисники свою винуватість у скоєному не заперечували.
Суд визнав молодшого з них винним в умисному вбивстві та крадіжці й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Старшому ж, визнаному винним у крадіжці та приховуванні особливо тяжкого злочину, призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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