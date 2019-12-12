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Вбив знайомого і з товаришем сховав тіло за диван: волинянин відсидить 11 років за ґратами

Вбив знайомого і з товаришем сховав тіло за диван: волинянин відсидить 11 років за ґратами
Волинянин за вбивство відсидить за ґратами 11 років.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Увечері 8 грудня 2019 року 48-річний та 49-річний ковельчани завітали у гості до знайомого. За якийсь час за чаркою виникла сварка, молодший із них схопився за ніж, кілька разів ударив господаря в шию та в груди – і той помер.

Гості сховали його тіло за диван у вітальні, помили та викинули у вікно ніж, прихопили 1400 злотих та 20 євро, що належали господині помешкання – і втекли.

Згодом затримані правоохоронцями зловмисники свою винуватість у скоєному не заперечували.

Суд визнав молодшого з них винним в умисному вбивстві та крадіжці й призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Старшому ж, визнаному винним у крадіжці та приховуванні особливо тяжкого злочину, призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.

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Теги: вбивство, Ковель
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