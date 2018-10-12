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Чоловік заборгував до бюджету волинської громади понад 223 тисячі і повернув державі ділянку за 2,6 мільйони

Чоловік заборгував до бюджету волинської громади понад 223 тисячі і повернув державі ділянку за 2,6 мільйони
Іваничівський районний суд Волинської області задовольнив позов Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру в області про розірвання договору оренди, стягнення із недобросовісного орендаря заборгованої орендної плати й повернення державі земельної ділянки вартістю 2,6 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори з'ясували, що упродовж 2018-2019 років громадянин, систематично порушуючи умови договору, заборгував до бюджету Поромівської територіальної громади понад 223 тисяч гривень за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 2 га.

Втрутившись у ситуацію, прокуратура домоглася розірвання договору оренди, стягнення заборгованого до бюджету та повернення земельної ділянки державі.

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Теги: земля, прокуратура, гроші
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