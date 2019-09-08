Обмежили «апетит» рибалок: викрили двох волинян, які полювали під водою гарпунними рушницями
Сьогодні, 15:45
На річці Турія поблизу села Комарове Старовижівського району двоє чоловіків порушували правила рибальства.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 29 березня рибпатрульні спільно з місцевими жителями викрили двох порушників, які полювали під водою гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову.
Підводні мисливці встигли виловити 12 кг риби, чим перевищили добову норму на 6 кг. Збитки становлять 2 414 гривень.
На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, окуня – 17 грн, щуки – 340 грн.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 29 березня рибпатрульні спільно з місцевими жителями викрили двох порушників, які полювали під водою гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову.
Підводні мисливці встигли виловити 12 кг риби, чим перевищили добову норму на 6 кг. Збитки становлять 2 414 гривень.
На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Довідкова інформація:
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, окуня – 17 грн, щуки – 340 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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