Обмежили «апетит» рибалок: викрили двох волинян, які полювали під водою гарпунними рушницями

На річці Турія поблизу села Комарове Старовижівського району двоє чоловіків порушували правила рибальства.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 29 березня рибпатрульні спільно з місцевими жителями викрили двох порушників, які полювали під водою гарпунними рушницями з перевищенням добової норми вилову.Підводні мисливці встигли виловити 12 кг риби, чим перевищили добову норму на 6 кг. Збитки становлять 2 414 гривень.На чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ передали до суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр лина становить 119 грн, окуня – 17 грн, щуки – 340 грн.