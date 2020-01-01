Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика





Про це йдеться на сайті мерії.



За словами медиків, дезинфектори їм вкрай потрібні, адже вони перші, хто контактує з хворими.



Радник мера Ігор Поліщук зазначив, що Луцька міська рада замовила 10000 одиниць антисептика, який



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1000 банок дезинфікуючого засобу ДАН-2 передали працівникам комунального підприємства “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.Про це йдеться на сайті мерії.За словами медиків, дезинфектори їм вкрай потрібні, адже вони перші, хто контактує з хворими.Радник меразазначив, що Луцька міська рада замовила 10000 одиниць антисептика, який безкоштовно видаватимуть лучанам , працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином.

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