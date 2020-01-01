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Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика

Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика
1000 банок дезинфікуючого засобу ДАН-2 передали працівникам комунального підприємства “Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Про це йдеться на сайті мерії.

За словами медиків, дезинфектори їм вкрай потрібні, адже вони перші, хто контактує з хворими.

Радник мера Ігор Поліщук зазначив, що Луцька міська рада замовила 10000 одиниць антисептика, який безкоштовно видаватимуть лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином.
Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика
Медикам «швидкої» у Луцьку передали тисячу банок антисептика

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Теги: антисептик, медики
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