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У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО

У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО
У Ковелі правоохоронці затримали автомобіль з контрафактними цигарками.

Цими вихідними, спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Луцького прикордонного загону, співробітників Управління стратегічних розслідувань Національної поліції та представників патрульної поліції міста Ковель, заздалегідь отриманою інформацією оперативників прикордонного відомства, зупинили в місті Ковель автомобіль Volkswagen української реєстрації, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

Під час його огляду правоохоронці в салоні автомобіля виявили картонні ящики «Нова Пошта», у яких знаходились тютюнові вироби.
Всього 7 ящиків з понад 3 тисячами пачок сигарет різних марок вилучили представники поліції.

Тривають подальші процесуальні дії.

У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО
У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО
У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО


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Теги: Ковель, авто, контрабанда
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