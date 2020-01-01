У Ковелі затримали авто, набите контрабандними цигарками. ФОТО





Цими вихідними, спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Луцького прикордонного загону, співробітників Управління стратегічних розслідувань Національної поліції та представників патрульної поліції міста Ковель, заздалегідь отриманою інформацією оперативників прикордонного відомства, зупинили в місті Ковель автомобіль Volkswagen української реєстрації, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



Під час його огляду правоохоронці в салоні автомобіля виявили картонні ящики «Нова Пошта», у яких знаходились тютюнові вироби.

Всього 7 ящиків з понад 3 тисячами пачок сигарет різних марок вилучили представники поліції.



Тривають подальші процесуальні дії.







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