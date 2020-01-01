У онкохворого 21-річного хлопця з Луцька «відмовляє» печінка: просять допомогти з лікуванням





Про це Дарій Зажицький розповів кореспонденту



На долю молодого лучанина Дарія Зажицького випало нелегке випробування – медики діагностували у нього лімфому крові. Здавалося б, у колишнього спортсмена, бійця ММА, життя лише починається – на Новий рік хлопець зробив пропозицію руки і серця коханій, планував створити сім’ю, але важке захворювання внесло власні корективи. Тож тепер Дарію потрібно виборювати власне право на життя не на октагоні, а в реальності – день за днем.



«У мене дуже невтішна ситуація. Після чергової хімії у мене почала відмовляти печінка. Коли я здав аналізи на біохімію, то результати вразили усіх, оскільки мої показники перевищили норму у вісім разів! І це після курсу з відновлення печінки. Лікування не дало того результату, що ми очікували, а ще більш засмутило нас. Лікар сказав, якщо швидко не відновити печінку, то може початись цироз печінки і вона може розпастись. Але ми тримаємось і готові йти далі проти всіх негараздів», – розповів хлопець.



Також він наголосив, що якщо показники аналізів не покращаться, йому доведеться очищувати кров за допомогою гемодіалізу.



«Але «штучна нирка» прив’яже мене до Луцька, і я не зможу отримати черговий курс хімії у Києві. Хоч бери і плач. Моя кохана Ольга каже, що якщо зі мною щось трапиться, її життя втратить сенс», – зі смутком додає Дарій.



Нагадаємо, усі небайдужі можуть допомогти Дарію, переказавши кошти за реквізитами: 4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович 5375414102545711 Моно банк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 21-річного лучанина Дарія Зажицького, який впродовж тривалого часу веде нелегку боротьбу із онкологічним захворюванням – лімфомою крові, сталося токсичне ураження печінки. Так, медики діагностували у нього медикаментозний гепатит. Через це стан молодого чоловіка значно погіршився. Зі слів самого хлопця, якщо уражений орган не відновиться, єдиний вихід – гемодіаліз (апарат «штучної нирки»).Про це Дарій Зажицький розповів кореспонденту Інформаційного агенства Волинські Новини На долю молодого лучанина Дарія Зажицького випало нелегке випробування – медики діагностували у нього лімфому крові. Здавалося б, у колишнього спортсмена, бійця ММА, життя лише починається – на Новий рік хлопець зробив пропозицію руки і серця коханій, планував створити сім’ю, але важке захворювання внесло власні корективи. Тож тепер Дарію потрібно виборювати власне право на життя не на октагоні, а в реальності – день за днем.«У мене дуже невтішна ситуація. Після чергової хімії у мене почала відмовляти печінка. Коли я здав аналізи на біохімію, то результати вразили усіх, оскільки мої показники перевищили норму у вісім разів! І це після курсу з відновлення печінки. Лікування не дало того результату, що ми очікували, а ще більш засмутило нас. Лікар сказав, якщо швидко не відновити печінку, то може початись цироз печінки і вона може розпастись. Але ми тримаємось і готові йти далі проти всіх негараздів», – розповів хлопець.Також він наголосив, що якщо показники аналізів не покращаться, йому доведеться очищувати кров за допомогою гемодіалізу.«Але «штучна нирка» прив’яже мене до Луцька, і я не зможу отримати черговий курс хімії у Києві. Хоч бери і плач. Моя кохана Ольга каже, що якщо зі мною щось трапиться, її життя втратить сенс», – зі смутком додає Дарій.

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