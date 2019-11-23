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Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться весняне тепло

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться весняне тепло
У вівторок, 31 березня, у більшості областей України буде прохолодна погода. Температура повітря – 0,-5 градусів. А потепління прийде в кінці тижня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"Сніг, чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий ", - йдеться у повідомлені.

За її словами, в Україні переважатиме холодна повітряна маса. Проте на зміну атмосферному фронту прийде антициклон, тому в середу з`явиться більше сонця і денні градуси зможуть трохи вище піднятися.

Відчутніше потепління прийде в Україну ближче до кінця тижня.

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Теги: погода, синоптик, Наталка Діденко
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