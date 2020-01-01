Голова Запорізької облради захворів на COVID-19





Наразі голова облради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції, - інформує пресслужба Запорізької обласної ради.



"Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що

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