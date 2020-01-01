Голова Запорізької облради захворів на COVID-19
Сьогодні, 16:34
У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Наразі голова облради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції, - інформує пресслужба Запорізької обласної ради.
"Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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Наразі голова облради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції, - інформує пресслужба Запорізької обласної ради.
"Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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