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Голова Запорізької облради захворів на COVID-19

Голова Запорізької облради захворів на COVID-19
У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Наразі голова облради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції, - інформує пресслужба Запорізької обласної ради.

"Григорій Самардак звертається до усіх мешканців області з побажанням міцного здоров’я, перш за все, та проханням відповідально поставитися до вжитих в країні і в області карантинних заходів. Він також дякує лікарям, які сьогодні надають допомогу мешканцям області", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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Теги: коронавірус, Григорій Самардак
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