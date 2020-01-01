На Волині – чотири села без світла через пожежу

У Горохівському районі внаслідок підпалу стихійного сміттєзвалища зайнялася пожежа, в якій була пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Без електропостачання залишилося чотири населені пункти.Про це повідомляє пресцентр ПрАТ «Волиньобленерго».У неділю, 29 березня поблизу села Губина невідомі підпали стихійне сміттєзвалище. Полум’я швидко перекинулося на луг – зайнявся сухостій. Згодом почали горіти стовбури високорослих дерев, які попадади на проводи повітряної лінії.У результаті пожежі 30 березня o 8:40 аварійно вимкнулася ПЛ 10 кВ 08-02. Наслідок такого безвідповідально «хазяйнювання» із вогнем виявився серйозним – без електропостачання залишилося чотири села (Сенкевичівка, Губин, Дубова Корчма, Угринів).О 13:29 енергетики Горохівської філії оперативно відновили електропостачання. Тож запалюючи сірник поблизу лінії електропередачі, волинянам варто задуматися про небезпеку та масштабність імовірних наслідків. Бо замість того, щоб виконувати планові роботи, енергетики змушені витрачати час і ресурси на ліквідацію наслідків пожежі.За даними Управління ДСНС України у Волинській області, упродовж 23–29 березня було ліквідовано 92 пожежі трав’яного настилу і 3 пожежі торфу.Варто пам’ятати, що за випалювання сухої рослинності притягують до адміністративної відповідальності згідно із статтею 77-1 «Самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків» Кодексу України про адміністративні правопорушення."Волиняни мають усвідомити, що від їхньої поміркованості та екологічної свідомості залежить їхня безпека й безпека оточення!Якщо ви стали свідком будь-яких небезпечних інцидентів або пошкодження електрообладнання, повідомляйте у цілодобову безплатну лінію кол-центру ПрАТ «Волиньобленерго» 0-800-21-01-31", - йдеться у повідомленні компанії.