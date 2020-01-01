Призначили нового міністра фінансів: хто він такий

Сергія Марченка.



За відповідне рішення проголосували 256 депутатів, - пише



Сергій Марченко - кандидат економічних наук. У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби все ж проголосувала за призначення на посаду міністра фінансівЗа відповідне рішення проголосували 256 депутатів, - пише ТСН. Сергій Марченко - кандидат економічних наук. У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

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