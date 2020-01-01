Призначили нового міністра фінансів: хто він такий
Сьогодні, 16:49
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби все ж проголосувала за призначення на посаду міністра фінансів Сергія Марченка.
За відповідне рішення проголосували 256 депутатів, - пише ТСН.
Сергій Марченко - кандидат економічних наук. У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.
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За відповідне рішення проголосували 256 депутатів, - пише ТСН.
Сергій Марченко - кандидат економічних наук. У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.
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Коментарі 1
Це той ,що отримав тортом по морді за скасування стипендій.
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