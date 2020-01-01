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Призначили нового міністра фінансів: хто він такий 

Призначили нового міністра фінансів: хто він такий 
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня з другої спроби все ж проголосувала за призначення на посаду міністра фінансів Сергія Марченка.

За відповідне рішення проголосували 256 депутатів, - пише ТСН.

Сергій Марченко - кандидат економічних наук. У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

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Теги: міністр фінансів, Сергій Марченко
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Коментарі 1
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Це той ,що отримав тортом по морді за скасування стипендій.
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