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У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину

У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину
29-го березня правоохоронці склали адміністративні протоколи на двох священників у Нововолинську за порушення правил щодо карантину.

Як розповів БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, правоохоронці проводять профілактичні рейди з метою перевірки та інформування населення дотримуватися карантину.

Так, в неділю, 29-го березня, було виявлено порушення: під час богослужіннь в двох храмах Нововолинська перебувало більше 10-ти осіб.

“В одній близько 40, в іншій – 50 чоловік, – розповідає Бучинський, – на настоятелів церков були складені адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП”.

Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Протоколи та матеріали справи будуть передані до суду.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: карантин, священники, богослужіння
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