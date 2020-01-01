У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину
Сьогодні, 17:32
29-го березня правоохоронці склали адміністративні протоколи на двох священників у Нововолинську за порушення правил щодо карантину.
Як розповів БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, правоохоронці проводять профілактичні рейди з метою перевірки та інформування населення дотримуватися карантину.
Так, в неділю, 29-го березня, було виявлено порушення: під час богослужіннь в двох храмах Нововолинська перебувало більше 10-ти осіб.
“В одній близько 40, в іншій – 50 чоловік, – розповідає Бучинський, – на настоятелів церков були складені адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП”.
Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Протоколи та матеріали справи будуть передані до суду.
Головне фото - ілюстративне.
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Як розповів БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, правоохоронці проводять профілактичні рейди з метою перевірки та інформування населення дотримуватися карантину.
Так, в неділю, 29-го березня, було виявлено порушення: під час богослужіннь в двох храмах Нововолинська перебувало більше 10-ти осіб.
“В одній близько 40, в іншій – 50 чоловік, – розповідає Бучинський, – на настоятелів церков були складені адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП”.
Нагадаємо, за порушення правил карантину “світить” штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Протоколи та матеріали справи будуть передані до суду.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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