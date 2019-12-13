У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Авторемонтну





Про це повідомляють на сайті міської ради.



Також на сайті інформують, що ремонтні роботи здійснюються в рамках проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька», який співфінансується Європейським Союзом через Програму транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 31 березня на перехресті вулиць Авторемонтна та Рівненська будуть проводитись роботи з ремонту дорожнього покриття. Відтак з 08:00 орієнтовно до 17:00 перекриють вулицю Авторемонтну.Про це повідомляють на сайті міської ради.Також на сайті інформують, що ремонтні роботи здійснюються в рамках проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька», який співфінансується Європейським Союзом через Програму транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

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