вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Авторемонтну

У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Авторемонтну
У Луцьку 31 березня на перехресті вулиць Авторемонтна та Рівненська будуть проводитись роботи з ремонту дорожнього покриття. Відтак з 08:00 орієнтовно до 17:00 перекриють вулицю Авторемонтну.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

Також на сайті інформують, що ремонтні роботи здійснюються в рамках проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька», який співфінансується Європейським Союзом через Програму транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, рух, Луцьк, перекриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ
Сьогодні, 18:36
У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Авторемонтну
Сьогодні, 18:18
MONATIK потрапив у російський ролик про коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 18:00
Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У Луцьку на чотири дні перекриють рух вулицею Залізничною У Луцьку на чотири дні перекриють рух вулицею Залізничною
04 березень, 09:31
У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць
20 лютий, 16:03
У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту
10 січень, 16:00
У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності
13 грудень, 2019, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ
Сьогодні, 18:36
 0
У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Авторемонтну
Сьогодні, 18:18
 0
MONATIK потрапив у російський ролик про коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
 0
Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування
Сьогодні, 18:00
 0
Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8