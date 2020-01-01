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Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування

Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування
Ківерцівська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського та контролюючих органів через суттєве здорожчання продуктів харчування та товарів першої необхідності у період карантину.

Лист-звернення за підписом першого заступника міського голови Ігоря Мисковця опублікували на сайті міськради.

У зверненні, зокрема, йдеться про те, що Кабінет Міністрів України не виконує свої повноважень щодо забезпечення контролю за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в умовах дії карантину.

Люди ж через карантин нерідко й узагалі залишилися без заробітку. Тож міськрада просить президента та Антимонопольний комітет вжити заходів.

Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування

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Теги: коронавірус, Ігор Мисковець, Ківерці, продукти, лист, Володимир Зеленський
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