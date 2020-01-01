Ківерцівська міськрада звернулася до Зеленського через здорожчання продуктів харчування





Лист-звернення за підписом першого заступника міського голови Ігоря Мисковця опублікували на



У зверненні, зокрема, йдеться про те, що Кабінет Міністрів України не виконує свої повноважень щодо забезпечення контролю за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в умовах дії карантину.



Люди ж через карантин нерідко й узагалі залишилися без заробітку. Тож міськрада просить президента та Антимонопольний комітет вжити заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського та контролюючих органів через суттєве здорожчання продуктів харчування та товарів першої необхідності у період карантину.Лист-звернення за підписом першого заступника міського голови Ігоря Мисковця опублікували на сайті міськради У зверненні, зокрема, йдеться про те, що Кабінет Міністрів України не виконує свої повноважень щодо забезпечення контролю за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в умовах дії карантину.Люди ж через карантин нерідко й узагалі залишилися без заробітку. Тож міськрада просить президента та Антимонопольний комітет вжити заходів.

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