На Донбасі загинув український боєць, є поранені





Про це повідомляє



Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ОТУ СХІД поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.



Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.



Українські військові відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї."У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ОТУ СХІД поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.Українські військові відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

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