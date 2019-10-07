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На Донбасі загинув український боєць, є поранені

На Донбасі загинув український боєць, є поранені
Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ОТУ СХІД поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.
Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.

Українські військові відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

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Теги: Схід, війна, смерть
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