На Донбасі загинув український боєць, є поранені
Сьогодні, 19:19
Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ОТУ СХІД поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.
Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.
Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.
Українські військові відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ОТУ СХІД поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети загалом випустивши 22 міни.
Захисників Пісок ворог обстріляв два рази – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.
Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли тричі – з 82-мм міномета та гранатометів різних систем", - зазначили у штабі ООС.
Українські військові відреагували на ворожі збройні провокації та відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
На Донбасі загинув український боєць, є поранені
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня
Сьогодні, 19:00
У селі на Волині будуватимуть новий храм ПЦУ
Сьогодні, 18:36
Медіа