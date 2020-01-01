З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС
Сьогодні, 20:18
На тлі пандемії коронавірусу з-за кордону вже евакуювали 145 тисяч українців, ще близько 11,5 тисячі громадян хочуть повернутись.
Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.
«Станом на ранок, до України повернулись понад 145 тисяч українців. Ще 11,5 тисячі українців хочуть повернутись», — заявив Коваленко.
Він додав, що до 11,5 тисячі українців входять ті, які заявили про бажання повернутись декілька тижнів тому і ті, які вирішили повернутись нещодавно.
«В Італії понад 800 громадян України хочуть повернутись. У РФ понад 1400 українців. Ця цифра може бути збільшена чи зменшена у залежності від ситуації», — зазначив Коваленко.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.
«Станом на ранок, до України повернулись понад 145 тисяч українців. Ще 11,5 тисячі українців хочуть повернутись», — заявив Коваленко.
Він додав, що до 11,5 тисячі українців входять ті, які заявили про бажання повернутись декілька тижнів тому і ті, які вирішили повернутись нещодавно.
«В Італії понад 800 громадян України хочуть повернутись. У РФ понад 1400 українців. Ця цифра може бути збільшена чи зменшена у залежності від ситуації», — зазначив Коваленко.
Головне фото - ілюстративне.
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