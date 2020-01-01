вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС

З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС
На тлі пандемії коронавірусу з-за кордону вже евакуювали 145 тисяч українців, ще близько 11,5 тисячі громадян хочуть повернутись.

Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

«Станом на ранок, до України повернулись понад 145 тисяч українців. Ще 11,5 тисячі українців хочуть повернутись», — заявив Коваленко.

Він додав, що до 11,5 тисячі українців входять ті, які заявили про бажання повернутись декілька тижнів тому і ті, які вирішили повернутись нещодавно.

«В Італії понад 800 громадян України хочуть повернутись. У РФ понад 1400 українців. Ця цифра може бути збільшена чи зменшена у залежності від ситуації», — зазначив Коваленко.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, евакуація українців, закордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
Волинянин вночі проник до квартири колишньої дружини і вкрав телефони
Сьогодні, 19:38
На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
На Донбасі загинув український боєць, є поранені
Сьогодні, 19:19
Схожі новини
Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там
Сьогодні, 17:40
У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину
Сьогодні, 17:32
Волинський священник розповів, як відбуваються похорони під час карантину Волинський священник розповів, як відбуваються похорони під час карантину
Сьогодні, 17:02
Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину Чи будуть штрафувати волинян, які не дотримуються карантину
Сьогодні, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин вночі проник до квартири колишньої дружини і вкрав телефони
Сьогодні, 19:38
 0
На Закарпатті уже цвітуть сакури та магнолії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
 0
На Донбасі загинув український боєць, є поранені
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8