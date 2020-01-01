З-за кордону евакуювали майже 150 тисяч українців, – МЗС





Про це в ефірі Максим Коваленко.



«Станом на ранок, до України повернулись понад 145 тисяч українців. Ще 11,5 тисячі українців хочуть повернутись», — заявив Коваленко.



Він додав, що до 11,5 тисячі українців входять ті, які заявили про бажання повернутись декілька тижнів тому і ті, які вирішили повернутись нещодавно.



«В Італії понад 800 громадян України хочуть повернутись. У РФ понад 1400 українців. Ця цифра може бути збільшена чи зменшена у залежності від ситуації», — зазначив Коваленко.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На тлі пандемії коронавірусу з-за кордону вже евакуювали 145 тисяч українців, ще близько 11,5 тисячі громадян хочуть повернутись.Про це в ефірі hromadske повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України«Станом на ранок, до України повернулись понад 145 тисяч українців. Ще 11,5 тисячі українців хочуть повернутись», — заявив Коваленко.Він додав, що до 11,5 тисячі українців входять ті, які заявили про бажання повернутись декілька тижнів тому і ті, які вирішили повернутись нещодавно.«В Італії понад 800 громадян України хочуть повернутись. У РФ понад 1400 українців. Ця цифра може бути збільшена чи зменшена у залежності від ситуації», — зазначив Коваленко.

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