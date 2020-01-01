У Польщі судитимуть банду, яка незаконно переправляла українців на роботу до Англії





Як повідомляє



Слідство вважає, що лідерами злочинного угрупування були 34-річний громадянин Польщі та 39-річний громадянин України. Саме вони координували діяльність підлеглих як у Польщі, так і в Україні.



Злочинна схема виглядала наступним чином: спочатку серед українців шукали охочих поїхати на роботу до Англії та брали їхні фотографії. Після цього вже у Польщі, зокрема, на території Підкарпатського воєводства, шукали схожих на обличчя місцевих жителів та купували в них паспорти. Пропонували за документ від 200 до 500 злотих.



У разі необхідності “клієнтам” з України, щоб зробити їх більш схожими на справжніх власників документів, фарбували волосся або клеїли вуса.



Слідство встановило, що у такий спосіб до Англії незаконно відправили щонайменше 9 осіб. За свої “послуги” члени угрупування брали від них по 2-3 тисячі євро. Керівникам злочинного угрупування загрожує до 10 років ув'язнення. Іншим членам - до 5 років.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний суд у Перемишлі отримав до розгляду справу щодо 8 членів злочинного угрупування, яке незаконно переправляло українських працівників на роботу до Англії.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, слідство тривало ще з 2017 року, а його результатом стало затримання 6-х поляків та 2-х українців, причетних до кримінальної діяльності.Слідство вважає, що лідерами злочинного угрупування були 34-річний громадянин Польщі та 39-річний громадянин України. Саме вони координували діяльність підлеглих як у Польщі, так і в Україні.Злочинна схема виглядала наступним чином: спочатку серед українців шукали охочих поїхати на роботу до Англії та брали їхні фотографії. Після цього вже у Польщі, зокрема, на території Підкарпатського воєводства, шукали схожих на обличчя місцевих жителів та купували в них паспорти. Пропонували за документ від 200 до 500 злотих.У разі необхідності “клієнтам” з України, щоб зробити їх більш схожими на справжніх власників документів, фарбували волосся або клеїли вуса.Слідство встановило, що у такий спосіб до Англії незаконно відправили щонайменше 9 осіб. За свої “послуги” члени угрупування брали від них по 2-3 тисячі євро. Керівникам злочинного угрупування загрожує до 10 років ув'язнення. Іншим членам - до 5 років.

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