Ведучий «Бандерштату» розповів про евакуацію з В'єтнаму та скандал в аеропорту
Сьогодні, 21:35
Мережею шириться новина: евакуйовані з В’єтнаму українці відмовилися від обов’язкової обсервації та втікали з аеропорту «Бориспіль», ледь не виламавши двері.
Ведучий фестивалю «Бандерштат», шоу-мен М’яч ДРЕДБОЛ, який був у цьому літаку, розповів, як усе було насправді, - інформують у сюжеті ІА Конкурент.
За його словами, з майже 250-ти пасажирів жоден не знав, що має відправитися на вимушену обсервацію. Як все відбувалось та чим закінчилось, зі слів очевидця – дивіться в сюжеті.
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Ведучий фестивалю «Бандерштат», шоу-мен М’яч ДРЕДБОЛ, який був у цьому літаку, розповів, як усе було насправді, - інформують у сюжеті ІА Конкурент.
За його словами, з майже 250-ти пасажирів жоден не знав, що має відправитися на вимушену обсервацію. Як все відбувалось та чим закінчилось, зі слів очевидця – дивіться в сюжеті.
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