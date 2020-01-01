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Ведучий «Бандерштату» розповів про евакуацію з В'єтнаму та скандал в аеропорту

Ведучий «Бандерштату» розповів про евакуацію з В'єтнаму та скандал в аеропорту
Мережею шириться новина: евакуйовані з В’єтнаму українці відмовилися від обов’язкової обсервації та втікали з аеропорту «Бориспіль», ледь не виламавши двері.

Ведучий фестивалю «Бандерштат», шоу-мен М’яч ДРЕДБОЛ, який був у цьому літаку, розповів, як усе було насправді, - інформують у сюжеті ІА Конкурент.

За його словами, з майже 250-ти пасажирів жоден не знав, що має відправитися на вимушену обсервацію. Як все відбувалось та чим закінчилось, зі слів очевидця – дивіться в сюжеті.


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Теги: в'єтнам, рейс, обсервація, карантин
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