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У містечку на Волині 11 мешканців пройшли експрес-тест на коронавірус

У містечку на Волині 11 мешканців пройшли експрес-тест на коронавірус
11 мешканців Володимира-Волинського пройшли експрес-тести на коронавірус. Усі тести показали негативний результат.

Про це БУГу розповів 30-го березня перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

За його словами, у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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