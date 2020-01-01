У містечку на Волині 11 мешканців пройшли експрес-тест на коронавірус





Про цеЯрослав Матвійчук.



За його словами, у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 мешканців Володимира-Волинського пройшли експрес-тести на коронавірус. Усі тести показали негативний результат.Про це БУГу розповів 30-го березня перший заступник міського головиЗа його словами, у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.

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