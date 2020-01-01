У містечку на Волині 11 мешканців пройшли експрес-тест на коронавірус
Сьогодні, 23:25
11 мешканців Володимира-Волинського пройшли експрес-тести на коронавірус. Усі тести показали негативний результат.
Про це БУГу розповів 30-го березня перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
За його словами, у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.
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Про це БУГу розповів 30-го березня перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
За його словами, у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.
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