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Волинська ОТГ виділила 210 тисяч на боротьбу з коронавірусом

Волинська ОТГ виділила 210 тисяч на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 30 березня, на позачерговій сесії Вишнівської сільської ради з місцевого бюджету виділили кошти у сумі 210000 гривень на потреби із запобігання поширенню на території України коронавірусу.

Про це пише Кордон.

Зокрема, відповідно до Постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та з метою своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації, які пов’язані із поширенням гострої респіраторної хвороби серед населення та проведення, у разі необхідності, дезінфекційних заходів, було вирішено виділили кошти у сумі 210000 гривень, а саме: 50000 гривень – на створення матеріально-технічного резерву та 160000 гривень – комунальному некомерційному підприємству «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради” для закупівлі сучасного апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що раніше, на 56 позачерговій сесії було виділено кошти в cyмi 30000 гривень на здiйснення першочергових протиепiдемiчних заходiв.

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Теги: отг, волинь, коронавірус, кошти
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